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В Праге под колёсами поезда погиб человек. Трагедия приостановила железнодорожное движение

В Праге под колёсами поезда погиб человек. Трагедия приостановила железнодорожное движение

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
29 июня
11:38
214
Поезд сбил 39-летнего мужчину насмерть. Несчастный случай произошел между остановками Прага-Смихов и Прага-Радотин. Движение поездов было приостановлено почти на два часа, сообщили представители Пражского интегрированного транспорта в Twitter.

В Праге под колёсами поезда погиб человек. Трагедия приостановила железнодорожное движение

«Изначально мы отправили туда медико-спасательную бригаду, но, к сожалению, человек получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила пресс-секретарь пражских спасателей Яна Поштова. 

По ее словам, это был мужчина в возрасте 39 лет. Авария произошла в четыре часа дня, а поезда между Смиховом и Радотином сначала вообще не ходили. По данным PID, движение было частично восстановлено вчера около 17:40.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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