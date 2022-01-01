В Праге под колёсами поезда погиб человек. Трагедия приостановила железнодорожное движение

«Изначально мы отправили туда медико-спасательную бригаду, но, к сожалению, человек получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила пресс-секретарь пражских спасателей Яна Поштова.
По ее словам, это был мужчина в возрасте 39 лет. Авария произошла в четыре часа дня, а поезда между Смиховом и Радотином сначала вообще не ходили. По данным PID, движение было частично восстановлено вчера около 17:40.
Источник: prazska.drbna.cz
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