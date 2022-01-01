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ФОТО: До конца недели полицейские проверяют места, где чешские школьники пьют алкоголь. Следят и за переходами возле школ

ФОТО: До конца недели полицейские проверяют места, где чешские школьники пьют алкоголь. Следят и за переходами возле школ

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anastasiia-kn
29 июня
12:09
159
На этой неделе, которая является последней в учебном году, пражские полицейские следят за тем, чтобы обстановка была спокойной не только на пешеходных переходах возле школ, но и в местах, где школьники и студенты получают первый опыт употребления алкоголя. Акция пражских полицейских продлится до воскресенья, 3 июля.

ФОТО: До конца недели полицейские проверяют места, где чешские школьники пьют алкоголь. Следят и за переходами возле школ

230 полицейских на 161 переходе вокруг 136 школ 

Средний возраст, когда подросток в Чешской Республике впервые пробует алкоголь, составляет двенадцать лет. 

«Для того, чтобы окончание учебного года не закончилось больницей, в рамках профилактической акции в последнюю учебную неделю полицейские будут проверять парки возле школ и другие места, где собираются дети после учебы. Проверять будут даже развлекательные клубы, бары и рестораны», — сообщила на странице Пражской городской полиции в Facebook пресс-секретарь Ирена Сейфертова. 

Профилактическая акция от сотрудников полиции началась 25 июня и продлится до воскресенья, 3 июля, в это время 230 сотрудников полиции следят за безопасностью дорожного движения для школьников на 161 переходе в районе 136 школьных объектов.

«Безопасность детей по дороге в школу и из школы является для нас приоритетом. В будущем количество таких зон вокруг школ должно увеличиться, чтобы повысить безопасность в их окрестностях», — написал мэр Праги Зденек Гржиб в Facebook. 

«Мы хотим идти не по пути наказаний, а по пути профилактики» Представитель полиции обращает внимание на то, что внимание детей снижается за несколько недель до выдачи табеля. «В реальности они идут по улице, но в мыслях уже на каникулах, поэтому сотрудники полиции также призывают к повышенному вниманию водителей в этот период», — добавила она. «Мы хотим идти не по пути репрессий, а по пути предотвращения, поэтому заранее сообщаем, что планируем это мероприятие. Мы верим, что благодаря ему мы сможем уменьшить количество печальной статистики», — пояснил директор пражской полиции Эдуард Шустер в социальных сетях Пражской городской полиции.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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