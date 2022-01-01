В Праге двое мужчин ограбили человека, который позвал их в гости

Нападение произошло в одной из квартир на улице Корунни в Виноградах. 40-летний мужчина отправился в центр, где познакомился с парой мужчин и пригласил их домой.
«В его квартире мужчины напали на него и украли его рюкзак, в котором у него был мобильный телефон, кошелек, в том числе платежные карты, и электроника. Затем пара скрылась с места происшествия. Они нанесли ущерб пострадавшей стороне в размере десяти тысяч крон», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова в заявлении для журналистов.
Нападавших зафиксировали камеры. В настоящее время полиция просит граждан помочь в установлении их личности. Если кто-то их знает или знает, где они находятся, они могут позвонить по номеру 158. Мужчины подозреваются в совершении грабежа, за который им грозит до десяти лет лишения свободы.
Источник: prazska.drbna.cz
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