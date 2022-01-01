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Во время летних каникул полиция в Чехии усилит контроль за дорожным движением

Во время летних каникул полиция в Чехии усилит контроль за дорожным движением

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Kochy
30 июня
19:24
118
Во время летних каникул сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и, в частности, будут проверять соблюдение скоростного режима, особенно на основных транспортных магистралях страны.

Во время летних каникул полиция в Чехии усилит контроль за дорожным движением

Полицейские патрули вышли на дороги в четверг, 30 июня, а в первые праздничные выходные их будет больше. Полицейские будут уделять внимание контролю скорости, а также следить за грузовыми и автобусными перевозками в отдельные дни июля и августа. 

В том числе они проверят техническое состояние транспортных средств или соблюдение водителями обязательных перерывов. Полицейские также будут обращать внимание на то, не ездят ли водители слишком быстро. Проверки запланированы на конец июля и, как и в других европейских странах, на 8 и 12 августа, сообщили вице-президент полиции Томаш Лерх и директор дорожной полиции Йиржи Злы.

«Летние каникулы — это период, который включает в себя несколько факторов риска, влияющих на дорожное движение. В основном это высокие температуры, значительное увеличение транзитного движения и увеличение числа наиболее уязвимых участников дорожного движения, в том числе байкеров, велосипедистов и пешеходов", —сказал Лерх.

По его словам, полицейские своим присутствием на основных транспортных магистралях хотят способствовать улучшению ситуации на дорогах. На маршрутах движения будут дежурить патрули, особенно в начале июля, что, по словам Лерха, является самым рискованным периодом. Большее количество полицейских также будет по пятницам и выходным дням в июле и августе.

В прошлом году во время летних каникул на чешских дорогах погибли 16 пешеходов и 14 велосипедистов. В связи с этим сотрудники полиции подготовили профилактические мероприятия по просвещению участников дорожного движения. Например, информационная кампания «Езда на велосипеде только в шлеме» ориентирована на велосипедистов. В этом году она ориентирована прежде всего на пожилых людей.

В прошлом году на чешских дорогах погибло 470 человек. По словам директора ГИБДД, самым тяжелым месяцем был декабрь

Прошлым летом сотрудники ГИБДД расследовали более 17 700 дорожно-транспортных происшествий. 100 человек погибли, 380 получили тяжелые ранения. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz
 



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