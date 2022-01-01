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В Праге вновь откроется центр помощи беженцам

В Праге вновь откроется центр помощи беженцам

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Kochy
30 июня
19:58
394
Пражский центр помощи украинским беженцам (KACPU) возобновит свою работу 11 июля, но не будет предлагать жилье. Об этом заявил мэр Праги Зденек Гржиб после встречи с кризисным штабом города.

В Праге вновь откроется центр помощи беженцам

Город закрыл центр помощи беженцам, который находился в Высочанах, в середине июня из-за слишком большого количества беженцев в Праге. По словам Гржиба, на его повторном открытии настояло правительство Чехии.

«Правительство приказало регионам вновь открыть центры помощи KACPU. Эта резолюция распространяется на все регионы, включая Прагу. С моей точки зрения, это неправильное решение, потому что оно вообще не решает сложившуюся ситуацию», — сказал Гржиб.

Центр помощи предлагает различные услуги для беженцев в одном месте, например, оформление виз и страховок. Однако после возобновления работы центр больше не будет предлагать услуги размещения беженцев (за исключением пребывания в палаточных городках и других временных объектах размещения). Гржиб заявил, что мощности в мегаполисе уже заполнены.

По словам мэра, город выполнит требование правительства с понедельника, 11 июля. По его словам, подготовить открытие центра для беженцев в начале июля не представляется возможным. «В центре помощи работают волонтеры, которые должны зарегистрироваться на смены и так далее. Это значит, что идея о том, что вчера это утвердили, а завтра откроют, совершенно нереалистична», — сказал мэр.

Он напомнил, что в Праге беженцев на душу населения до четырех раз больше, чем в некоторых других регионах. Он опасается, что повторное открытие центра поддержки только усугубит проблему. Он повторил свой призыв к правительству создать механизмы переселения для более равномерного распределения беженцев по республике.

Прага закрыла KACPU 15 июня. Этот шаг города подвергся критике со стороны правительственных политиков, а также некоторых губернаторов. Председатель Ассоциации регионов и губернатор Южной Богемии Мартин Куба (ODS) назвал это решение политическим жестом, который, по его мнению, ничего не изменит. Он напомнил, что даже без центра помощи беженцы могут приехать в Прагу и получить все необходимое, пусть и не в одном месте.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz



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