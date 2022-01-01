В Праге вновь откроется центр помощи беженцам

Пражский центр помощи украинским беженцам (KACPU) возобновит свою работу 11 июля, но не будет предлагать жилье. Об этом заявил мэр Праги Зденек Гржиб после встречи с кризисным штабом города.

Город закрыл центр помощи беженцам, который находился в Высочанах, в середине июня из-за слишком большого количества беженцев в Праге. По словам Гржиба, на его повторном открытии настояло правительство Чехии.

«Правительство приказало регионам вновь открыть центры помощи KACPU. Эта резолюция распространяется на все регионы, включая Прагу. С моей точки зрения, это неправильное решение, потому что оно вообще не решает сложившуюся ситуацию», — сказал Гржиб.

Центр помощи предлагает различные услуги для беженцев в одном месте, например, оформление виз и страховок. Однако после возобновления работы центр больше не будет предлагать услуги размещения беженцев (за исключением пребывания в палаточных городках и других временных объектах размещения). Гржиб заявил, что мощности в мегаполисе уже заполнены.

По словам мэра, город выполнит требование правительства с понедельника, 11 июля. По его словам, подготовить открытие центра для беженцев в начале июля не представляется возможным. «В центре помощи работают волонтеры, которые должны зарегистрироваться на смены и так далее. Это значит, что идея о том, что вчера это утвердили, а завтра откроют, совершенно нереалистична», — сказал мэр.

Он напомнил, что в Праге беженцев на душу населения до четырех раз больше, чем в некоторых других регионах. Он опасается, что повторное открытие центра поддержки только усугубит проблему. Он повторил свой призыв к правительству создать механизмы переселения для более равномерного распределения беженцев по республике.

Прага закрыла KACPU 15 июня. Этот шаг города подвергся критике со стороны правительственных политиков, а также некоторых губернаторов. Председатель Ассоциации регионов и губернатор Южной Богемии Мартин Куба (ODS) назвал это решение политическим жестом, который, по его мнению, ничего не изменит. Он напомнил, что даже без центра помощи беженцы могут приехать в Прагу и получить все необходимое, пусть и не в одном месте.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz