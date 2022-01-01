Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Праге горел склад автозапчастей, ущерб — 100 миллионов крон

В Праге горел склад автозапчастей, ущерб — 100 миллионов крон

Партнер рубрики:
Kochy
02 июля
09:37
248
Пожарные 1 июля ликвидировали крупный пожар на складе в поселке Запы недалеко от Праги, где хранились автозапчасти, масляные и газовые баллоны.

В Праге горел склад автозапчастей, ущерб — 100 миллионов крон

Пожар начался в пятницу в 20:00, был объявлен первый, наивысший уровень тревоги, который пожарные ночью снизили до второго. В результате пожара никто не пострадал. По словам мэра поселка Владимира Влчека, здание служило складом автозапчастей для компании AD Partner. По оценке владельца, ущерб составит около 100 миллионов крон, сообщила сегодня Дагмар Земанова, пресс-секретарь региональной пожарной службы.

Požár v Zápech

Пожарные эвакуировали пять человек и домашних животных из близлежащих жилых домов.

«В 9:00 на месте начнется обследование с помощью дрона, на месте находится Глучинский спасательный отряд, тушат локальные возгорания и демонтируют конструкцию, по-прежнему действует второй уровень ЧП, — сказала Земанова.

Пожарные объявляют особый уровень тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, если задействовано большее количество подразделений реагирования. Для тушения пожара в Запе было задействовано 30 автомобилей и 17 единиц профессиональных и добровольных пожарных, а также помогала пражская пожарная служба.

Химическое подразделение пожарной команды из Каменице находилось на месте и следило за тем, чтобы в воздух не попадало чрезмерное количество загрязняющих веществ. 

Источник: ceskenoviny.cz



читайте по теме
Assets
27 июня
14:05
1332
Общество
На кольцевой дороге в Праге загорелся автомобиль с танком
Assets
22 июня
14:39
490
Общество
В Чехии возрос риск пожаров. На северо-западе страны будет жарко
Assets
20 июня
12:59
889
Общество
Пожар в Праге из-за неисправности холодильника. Причиненный ущерб составил миллион крон
Assets
17 июня
20:47
891
Общество
Chevrolet Corvette 1979 года загорелся на кольцевой дороге в Праге
Последние новости:
Assets
02 июля
11:42
102
Общество
Экскурсия на трамвае T3 Coupé – «Прага и пиво»
Assets
01 июля
20:39
575
Экономика
Прага планирует ограничить бесплатную парковку электромобилей
Assets
01 июля
19:15
945
Общество
Очередное поражение России. ЮНЕСКО внесло украинский борщ в список всемирного наследия
Assets
01 июля
16:06
758
Экономика
Система регистрации пассажиров не работала в аэропортах Праги, Лондона и Будапешта
Assets
01 июля
12:52
663
Экономика
Новый глава Центробанка Чехии: снижение инфляции будет приоритетом
Assets
01 июля
11:27
819
Культура
Борис Гребенщиков 21 сентября выступит с концертом в Праге
Assets
01 июля
10:00
470
Экономика
1 июля — последний срок сдачи налоговых деклараций для компаний и индивидуальных предпринимателей
Assets
01 июля
09:27
1228
Экономика
Чехам уже не хватает денег на новую квартиру, многие задумались о реконструкции
Assets
30 июня
19:58
2219
Общество
В Праге вновь откроется центр помощи беженцам
Assets
30 июня
19:24
559
Общество
Во время летних каникул полиция в Чехии усилит контроль за дорожным движением


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы