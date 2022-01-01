В Праге горел склад автозапчастей, ущерб — 100 миллионов крон

Пожарные 1 июля ликвидировали крупный пожар на складе в поселке Запы недалеко от Праги, где хранились автозапчасти, масляные и газовые баллоны.

Пожар начался в пятницу в 20:00, был объявлен первый, наивысший уровень тревоги, который пожарные ночью снизили до второго. В результате пожара никто не пострадал. По словам мэра поселка Владимира Влчека, здание служило складом автозапчастей для компании AD Partner. По оценке владельца, ущерб составит около 100 миллионов крон, сообщила сегодня Дагмар Земанова, пресс-секретарь региональной пожарной службы.

Пожарные эвакуировали пять человек и домашних животных из близлежащих жилых домов.

«В 9:00 на месте начнется обследование с помощью дрона, на месте находится Глучинский спасательный отряд, тушат локальные возгорания и демонтируют конструкцию, по-прежнему действует второй уровень ЧП, — сказала Земанова.

Пожарные объявляют особый уровень тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, если задействовано большее количество подразделений реагирования. Для тушения пожара в Запе было задействовано 30 автомобилей и 17 единиц профессиональных и добровольных пожарных, а также помогала пражская пожарная служба.

Химическое подразделение пожарной команды из Каменице находилось на месте и следило за тем, чтобы в воздух не попадало чрезмерное количество загрязняющих веществ.

Источник: ceskenoviny.cz