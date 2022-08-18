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Экскурсия на трамвае T3 Coupé – «Прага и пиво»

Экскурсия на трамвае T3 Coupé – «Прага и пиво»

Партнер рубрики:
Kochy
02 июля
11:42
102
Хотите узнать много интересного о пивоваренной индустрии в Праге? Тогда это экскурсия для вас. 18 августа все желающие могут прокатиться по чешской столице на трамвае T3 Coupé вместе с гидом, который расскажет где варят пиво в Праге.

Экскурсия на трамвае T3 Coupé – «Прага и пиво»

Организатором экскурсии выступает Музей общественного транспорта. Где были самые известные пивоварни? Куда звезды киноэкрана ходили пить пиво? Как варят пиво в Праге сегодня? На бесчисленное количество вопросов есть только один ответ! Купите билет! Экскурсию будет вести машинист трамвая Каролина Губкова. 

Дата и время отправления: 18 августа в 19:00

Место посадки: остановка Vozovna Střešovice в Музее общественного транспорта, Patočkova 4, Praha 6.

Продолжительность: около 60 минут

Стоимость: 350 крон

Маршрут: Градчанска, Староместска, Национальный театр, Мысликова, Палацкая площадь, Вытонь, Народни тржида, Мала Страна, Пражский Град (возможно изменение маршрута).

Билет можно приобрести по ссылке

https://fanshop.dpp.cz/produkt/jizdenka-t3-coupe-18-8-2022-19-00-komentovana-jizda-u-praha-a-pivo-u-u-nastup-voz-stresovice-1036



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