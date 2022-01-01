В Чехии по шоссе бегало стадо коз

​Водители, ехавшие по трассе D1 в направлении из Остравы в Оломоуц в субботу днем, возможно, почувствовали себя как на Балканах. По дороге бегало стадо коз. Их ловили три подразделения пожарных.

«Наш оперативный штаб узнал о происшествии в субботу около 16:30. Восемь коз убежали от хозяина. Они двигались по 360-му километру трассы D1. На место сразу же прибыли пожарные из Остравы, специализирующиеся на отлове диких животных», — сообщил пресс-секретарь моравско-силезских пожарных Лукаш Попп.

По прибытии пожарные обнаружили, что отряд дорожной полиции оттеснил стадо коз к обочине шоссе. В то же время на место происшествия была вызвана техническая машина «Шершень». Вместе все проводили нервных коз к бордюру, который они впоследствии перепрыгнули.

«Все они затем продолжили путь по лугу к местной станции очистки сточных вод, где ждали прибытия специального автомобиля для перевозки животных со станции Острава-Юг. Тем временем полиция успешно нашла владельца коз, который тут же приехал за ними. Пожарные помогли ему загнать стадо в специальный прицеп для перевозки животных», — продолжил Попп.

Все мероприятие заняло у пожарных и полиции чуть более полутора часов. К счастью, инцидент обошелся без травм.

Источник: novinky.cz