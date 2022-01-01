Людей в Рымаржове раздражает шум техно-вечеринки. Мэр и полиция не могут ничего сделать.

​Город Рымаржов в регионе Брунтал и прилегающие муниципалитеты решают проблемы, связанные с техно-вечеринкой, которая проходит в районе Странска.

В основном люди жалуются на сильный шум. Мэр Рымаржова Лудек Шимко заявил сегодня ЧТК, что город не может запретить проведение мероприятия на частном земельной участке, а только задним числом оштрафовать организаторов за нарушение постановления города. Мэр пытается решить сложившуюся ситуацию в сотрудничестве с полицией.

Пресс-секретарь полиции Соня Штетинска подтвердила, что полиция расследует инцидент с пятницы. На месте сотрудники полиции пока не разбирались с какими-либо серьезными противоправными действиями, но получили несколько уведомлений о нарушении спокойствия в ночное время громкой музыкой.

«Особенно в пятницу вечером были проблемы. Была громкая музыка, и люди в окрестных селах, в сторону которых идет звук, снова жаловались. Полиция тоже была там. Это просто проблема», — сказал Шимко.

В прошлом году у Рымаржова уже были проблемы с техно-вечеринкой в ​​Странске. Поэтому осенью мэрия подготовила постановление, в котором были перечислены условия, которые должны были выполнить организаторы мероприятия. «Но для них это просто проступок. Условия, которые мы там поставили, конечно, даны законодательством, потому что все указы проверяются министерством. Поэтому они его нарушают, а мы с этим разбираемся на основании Кодекса об административных правонарушениях», — сказал Шимко.

«Они осознают, что нарушают КоАП и что они будут платить. Но они к этому готовы, у них есть на это финансы», — добавил мэр.

В этом году это уже вторая техно-вечеринка в Странске — первая прошла в июне. Нарушение постановления сейчас рассматривает городская комиссия по административным правонарушениям. Мэр сказал, что они пытались договориться с организаторами.

Пресс-секретарь полиции Соня Штетинска заявила, что полицейские в первую очередь следят за общественным порядком и безопасностью дорожного движения. Они также реагировали на уведомления о нарушении ночного покоя. «После обращения к организаторам были приняты меры. Полицейские будут сообщать об отдельных случаях в соответствующий административный орган», — сказала Штетинска.

В связи с произошедшим полиция пока задержала семерых водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического опьянения. «Это были, например, мужчины 32 и 46 лет, ехавшие в пятницу после 20:00, или 43-летняя женщина, которую полиция остановила и проверила практически в первые минуты субботы. Эти вопросы также относятся к решению, основанному на уведомлении полиции, административному органу», — сказала Штетинска.

Источник: seznamzpravy.cz