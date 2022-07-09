Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Пражский центр помощи украинским беженцам 11 июля вновь открылся в Высочанах

Пражский центр помощи украинским беженцам 11 июля вновь открылся в Высочанах

Партнер рубрики:
Kochy
11 июля
08:22
406
Мэрия Праги сегодня вновь открыла региональный центр для беженцев из Украины в Высочанах, который был закрыт в середине июня из-за большого количества беженцев в столице.

Пражский центр помощи украинским беженцам 11 июля вновь открылся в Высочанах

Прага больше не будет предлагать беженцам более постоянное жилье. По словам мэра Праги Зденека Гржиба, центр помощи беженцам вновь возобновил работу по решению правительства, однако это решение он назвал ошибочным.

Ранее сообщалось, что центр на станции метро «Высочанская» будет открыт с понедельника по четверг с 08:00 до 15:00 и по пятницам с 08:00 до 14:00. Центр поможет беженцам с оформлением временных виз, медицинской страховкой и других документов. Однако город больше не будет предлагать жилье украинцам из-за переполненности (за исключением временных палаточных городков и мест, предоставленных Управлением по делам беженцев).

Прага закрыла KACPU 15 июня. Этот шаг города подвергся критике со стороны правительственных политиков, а также некоторых губернаторов. Председатель Ассоциации регионов и губернатор Южной Богемии Мартин Куба (ODS) назвал это решение политическим жестом, который, по его мнению, ничего не изменит. Он напомнил, что даже без центра помощи беженцы могут приехать в Прагу и получить все необходимое, пусть и не в одном месте.

Кризисный штаб столицы принял решение о возобновлении работы в конце июня, по словам Гржиба, это было основано на распоряжении правительства. Мэр назвал это решение неправильным, по его словам, государство должно было сначала решить систему переселения беженцев из переполненной Праги. По данным МВД, с начала российского вторжения в Украину более четырех месяцев назад вид на жительство получили около 377 тысяч беженцев, из них 89 тысяч — в столице.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
09 июля
10:01
1679
Общество
Три четверти чехов согласны принять украинцев, но только 10% одобряют ПМЖ
Assets
05 июля
16:49
2637
Общество
Количество беженцев в палаточных городках в Чехии уменьшается
Assets
03 июля
17:40
10525
О Чехии
Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on
Assets
02 июля
20:48
3241
Общество
Летние лагеря для украинских детей в Чехии заполняются быстро
Последние новости:
Assets
11 июля
09:35
316
Общество
Дети в Чехии отравились в лагере, 15 из них были госпитализированы
Assets
10 июля
19:16
2793
Общество
В Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной армией Украины
Assets
10 июля
19:08
562
Культура
Украинская группа THE HARDKISS выступит с благотворительным концертом в Праге.
Assets
10 июля
10:22
3649
Коронавирус
Covid набирает обороты и меняет условия путешествий для туристов в Европе
Assets
09 июля
19:05
3913
Политика
Зеленский уволил посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса
Assets
09 июля
15:53
1676
Культура
«KONCERT PRO UKRAJINU» - БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ И БРНО В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ
Assets
09 июля
10:01
1679
Общество
Три четверти чехов согласны принять украинцев, но только 10% одобряют ПМЖ
Assets
09 июля
09:51
3029
Экономика
Масло почти в два раза дороже. Как инфляция отразилась на скидках на продукты
Assets
08 июля
19:40
2683
Общество
Полиция задержала мужчину с татуировкой в виде свастики на митинге, где были российские флаги
Assets
08 июля
17:48
966
Общество
Чехи боятся бедности: они считают, что правительство делает мало для борьбы с инфляцией


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода