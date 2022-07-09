Пражский центр помощи украинским беженцам 11 июля вновь открылся в Высочанах

Мэрия Праги сегодня вновь открыла региональный центр для беженцев из Украины в Высочанах, который был закрыт в середине июня из-за большого количества беженцев в столице.

Прага больше не будет предлагать беженцам более постоянное жилье. По словам мэра Праги Зденека Гржиба, центр помощи беженцам вновь возобновил работу по решению правительства, однако это решение он назвал ошибочным.

Ранее сообщалось, что центр на станции метро «Высочанская» будет открыт с понедельника по четверг с 08:00 до 15:00 и по пятницам с 08:00 до 14:00. Центр поможет беженцам с оформлением временных виз, медицинской страховкой и других документов. Однако город больше не будет предлагать жилье украинцам из-за переполненности (за исключением временных палаточных городков и мест, предоставленных Управлением по делам беженцев).

Прага закрыла KACPU 15 июня. Этот шаг города подвергся критике со стороны правительственных политиков, а также некоторых губернаторов. Председатель Ассоциации регионов и губернатор Южной Богемии Мартин Куба (ODS) назвал это решение политическим жестом, который, по его мнению, ничего не изменит. Он напомнил, что даже без центра помощи беженцы могут приехать в Прагу и получить все необходимое, пусть и не в одном месте.

Кризисный штаб столицы принял решение о возобновлении работы в конце июня, по словам Гржиба, это было основано на распоряжении правительства. Мэр назвал это решение неправильным, по его словам, государство должно было сначала решить систему переселения беженцев из переполненной Праги. По данным МВД, с начала российского вторжения в Украину более четырех месяцев назад вид на жительство получили около 377 тысяч беженцев, из них 89 тысяч — в столице.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день