Участнику демонстрации в Праге грозит наказание за татуировку со свастикой

Полиция возбудила уголовное дело в отношении этого человека по подозрению в совершении преступления, связанного с проявлением симпатии к движению, направленному на подавление прав и свобод человека. Дело решалось в рамках сокращенного предварительного производства и в ближайшие дни будет передано в прокуратуру с предложением о наказании, заявил пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина в понедельник.
Какое именно наказание предложила назначить полиция, пресс-секретарь не уточнил. По действующему законодательству, мужчине грозит от шести месяцев до трех лет тюрьмы.
Пятничная демонстрация была направлена против правительства, но многие активисты пришли на мероприятие, чтобы поддержать Россию в связи с войной на Украине. Некоторые принесли флаги Российской Федерации, в какой-то момент прозвучал гимн России.
Присутствующие демонстранты раскритиковали правительство Чехии и его поддержку Украины. Например, они выкрикивали призывы прекратить поставки оружия, которое помогает украинской армии противостоять российской агрессии. Они также потребовали отставки кабинета премьер-министра Петра Фиалы (ODS).
Открытая поддержка российской агрессии в настоящее время расследуется полицией и выясняется, имело ли место нарушение закона, сказал Грдина.
«Мы продолжаем оценивать материалы и видеозаписи с этой демонстрации», — добавил он.
Источник: novinky.cz