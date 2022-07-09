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Участнику демонстрации в Праге грозит наказание за татуировку со свастикой

Участнику демонстрации в Праге грозит наказание за татуировку со свастикой

Партнер рубрики:
Kochy
11 июля
17:28
147
​Участник пятничной демонстрации у здания парламента на Малостранской площади в Праге, задержанный полицией из-за татуировки со свастикой на руке, судя по всему, не избежит наказания.

Участнику демонстрации в Праге грозит наказание за татуировку со свастикой

Полиция возбудила уголовное дело в отношении этого человека по подозрению в совершении преступления, связанного с проявлением симпатии к движению, направленному на подавление прав и свобод человека. Дело решалось в рамках сокращенного предварительного производства и в ближайшие дни будет передано в прокуратуру с предложением о наказании, заявил пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина в понедельник.

Kriminalisté zadrželi na demonstraci v Praze muže s vytetovaným hákovým křížem.

Какое именно наказание предложила назначить полиция, пресс-секретарь не уточнил. По действующему законодательству, мужчине грозит от шести месяцев до трех лет тюрьмы.

Пятничная демонстрация была направлена ​​против правительства, но многие активисты пришли на мероприятие, чтобы поддержать Россию в связи с войной на Украине. Некоторые принесли флаги Российской Федерации, в какой-то момент прозвучал гимн России.

Присутствующие демонстранты раскритиковали правительство Чехии и его поддержку Украины. Например, они выкрикивали призывы прекратить поставки оружия, которое помогает украинской армии противостоять российской агрессии. Они также потребовали отставки кабинета премьер-министра Петра Фиалы (ODS).

Открытая поддержка российской агрессии в настоящее время расследуется полицией и выясняется, имело ли место нарушение закона, сказал Грдина.

«Мы продолжаем оценивать материалы и видеозаписи с этой демонстрации», — добавил он.

Источник: novinky.cz



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