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ВИДЕО: В Праге вор сорвал золотую цепочку с шеи пожилой женщины. Он выжидал момент и шел за ней от метро до дома

ВИДЕО: В Праге вор сорвал золотую цепочку с шеи пожилой женщины. Он выжидал момент и шел за ней от метро до дома

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 июля
10:38
270
Пражские полицейские разыскивают вора, который преследовал пожилую женщину до ее дома на Стододулках и, войдя с ней лифт, сорвал с нее золотую цепочку. За это преступление он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

ВИДЕО: В Праге вор сорвал золотую цепочку с шеи пожилой женщины. Он выжидал момент и шел за ней от метро до дома

Разыскиваемый мужчина напал на женщину в воскресенье, 3 июля, днем. Он последовал за ней от метро «Лужины» до лифта в доме на Стодулках, где она проживает.

«Он воспользовался моментом и напал сзади. С удивленной женщины он сорвал золотую цепочку и подвеску св. Анны и впоследствии сбежал в неизвестном направлении. У потерпевшей не было другого выбора, кроме как сообщить о происшествии по номеру 158», — заявил представитель полиции Ян Рыбанский журналистам. Камеры в доме запечатлели лицо мужчины, и сейчас полиция просит у населения помощи в его опознании. Любой, кто знает его или обладает дополнительной информацией, может позвонить по номеру 158. 

«Дело расследуется по факту кражи с ущербом, превышающим десять тысяч крон. Если подозреваемый будет пойман и осужден, ему грозит до двух лет лишения свободы», — добавил Рыбанский.

Источник: prazska.drbna.cz

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