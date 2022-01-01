ВИДЕО: В Праге вор сорвал золотую цепочку с шеи пожилой женщины. Он выжидал момент и шел за ней от метро до дома

Разыскиваемый мужчина напал на женщину в воскресенье, 3 июля, днем. Он последовал за ней от метро «Лужины» до лифта в доме на Стодулках, где она проживает.
«Он воспользовался моментом и напал сзади. С удивленной женщины он сорвал золотую цепочку и подвеску св. Анны и впоследствии сбежал в неизвестном направлении. У потерпевшей не было другого выбора, кроме как сообщить о происшествии по номеру 158», — заявил представитель полиции Ян Рыбанский журналистам. Камеры в доме запечатлели лицо мужчины, и сейчас полиция просит у населения помощи в его опознании. Любой, кто знает его или обладает дополнительной информацией, может позвонить по номеру 158.
«Дело расследуется по факту кражи с ущербом, превышающим десять тысяч крон. Если подозреваемый будет пойман и осужден, ему грозит до двух лет лишения свободы», — добавил Рыбанский.
Источник: prazska.drbna.cz
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