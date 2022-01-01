Пражский аэропорт перегружен большим количеством пассажиров. Регистрация на рейс занимает больше времени

Пражский аэропорт вынужден справляться с наплывом пассажиров, количество которых в самые загруженные дни превысило 50 000 человек, что сопоставимо с докризисным периодом. Это может привести к более длительному ожиданию регистрации на рейс, так как после пандемии в аэропорту по-прежнему не хватает работников.

В первые дни июля большое количество пассажиров увеличило среднюю задержку рейсов до 50 минут — сейчас она составляет менее 20 минут. В аэропорту не хватает персонала, а парковки заполнены на 88%, т.е. практически полностью. Об этом заявила пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова.

В последние дни трафик увеличился в том числе и за счет участников мероприятий, проводимых в рамках председательства Чехии в Совете Европейского Союза.

«Начало каникул было очень непростым, но без серьезных осложнений. Мы справляемся с ситуацией, несмотря на нехватку персонала», — сказала Дивишкова. Однако, по ее словам, высокий сезон в аэропорту имени Вацлава Гавела продолжается и сейчас. «С началом праздников мы превысили порог в 50 000 зарегистрированных пассажиров в день (1 июля). В прошлые выходные у нас снова было от 45 000 до 50 000 зарегистрированных пассажиров в день», — рассказала Дивишкова.

О проблемах сообщают аэропорты и перевозчики со всей Европы

Перед началом летних каникул высказывались опасения по поводу возможных задержек при проверке и оформлении пассажиров. Это связано с увеличением числа пассажиров и нехваткой персонала. О проблемах теперь сообщают также аэропорты и перевозчики по всей Европе. Например, в Великобритании, Нидерландах и других странах из-за этого также отменяют некоторые рейсы. Пока пражскому аэропорту не приходилось отменять перелеты, но он также ищет новых работников для регистрации пассажиров.

Аэропорт объявил о наборе 200 новых сотрудников еще в начале года, так как ему необходимо пополнить штат после сокращений во время пандемии, когда около 600 сотрудников покинули аэропорт из-за ограничений в работе аэропорта. Сейчас не хватает нескольких десятков работников.

В этом году полетят около десяти миллионов человек

В последние дни также увеличилась заполняемость парковок возле аэропорта. Причиной в основном является закрытие экспресс-парковки перед вторым залом вылета с 10 по 15 июля в связи с событиями в рамках председательства Чехии в Совете ЕС. Поэтому в аэропорту посоветовали пассажирам использовать другие парковочные места.

«Пока все проходит без осложнений. Парковки PB Economy и P1 Express достаточно заполнены. Пробок и очередей нет. Заполняемость составляет в среднем около 88%», — отметила Дивишкова.

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела за первые пять месяцев года обслужил более 3,12 млн пассажиров. Это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. В этом году аэропорт должен обслужить более десяти миллионов пассажиров, однако до начала пандемии в 2019 году аэропорт обслужил более 17,8 миллиона пассажиров.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день