Прага предоставит нуждающимся детям бесплатные школьные обеды

Продовольственная помощь детям, нуждающимся в серьезной социальной поддержке, была объявлена Министерством труда и социальных дел в марте прошлого года, а в этом году ее продлили на следующий учебный год.
«Существующие 87 школ проявили интерес к продолжению участия в программе, и еще 8 новых хотят присоединиться. Предварительно сумма поддержки оценивается в 4,5 миллиона крон», — сообщил в пресс-релизе представитель муниципалитета Вит Хоффман.
Школы или столовые, участвующие в проекте, закупят продукты, будут готовить обеды и раздавать их детям. Затем институты представляют регулярные отчеты об использовании средств и подготовят общие отчеты в конце проекта. «Предоставляя бесплатные школьные обеды, мы хотим помочь здоровому физическому развитию детей посредством сбалансированного питания в течение всего учебного года. Наши усилия также направлены на то, чтобы помочь детям лучше интегрироваться в школьное сообщество посредством совместных обедов», — сказал советник по вопросам образования Вит Шимрал (партия Piráti).
Источник: prazska.drbna.cz
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