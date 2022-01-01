Прага предоставит нуждающимся детям бесплатные школьные обеды

Мэрия столицы получила деньги из европейских фондов на обеды для школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. 95 школ подписались на Оперативную программу продовольственной и материальной помощи — они получат поддержку в размере около 4,5 миллиона крон.

Продовольственная помощь детям, нуждающимся в серьезной социальной поддержке, была объявлена ​​Министерством труда и социальных дел в марте прошлого года, а в этом году ее продлили на следующий учебный год.

«Существующие 87 школ проявили интерес к продолжению участия в программе, и еще 8 новых хотят присоединиться. Предварительно сумма поддержки оценивается в 4,5 миллиона крон», — сообщил в пресс-релизе представитель муниципалитета Вит Хоффман.

Школы или столовые, участвующие в проекте, закупят продукты, будут готовить обеды и раздавать их детям. Затем институты представляют регулярные отчеты об использовании средств и подготовят общие отчеты в конце проекта. «Предоставляя бесплатные школьные обеды, мы хотим помочь здоровому физическому развитию детей посредством сбалансированного питания в течение всего учебного года. Наши усилия также направлены на то, чтобы помочь детям лучше интегрироваться в школьное сообщество посредством совместных обедов», — сказал советник по вопросам образования Вит Шимрал (партия Piráti).



Источник: prazska.drbna.cz

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