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Полиция остановила в Чехии автомобиль с подростками. За рулем был 14-летний мальчик.

Полиция остановила в Чехии автомобиль с подростками. За рулем был 14-летний мальчик.

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Kochy
13 июля
14:25
327
Автомобиль с детьми был остановлен полицейским патрулем в городе Писек в понедельник. За рулем был 14-летний мальчик — его друг забрал машину у родителей. К счастью, обошлось без аварии и пострадавших.

Полиция остановила в Чехии автомобиль с подростками. За рулем был 14-летний мальчик.

Патруль заметил машину на улице Дворжакова около полуночи, потому что не горели фары. Водитель стал набирать скорость перед патрулем и свернул в переулок. Там он остановился по сигналу. В машине было пятеро детей.

«Мальчик, который был за рулем автомобиля, пересел на пассажирское сиденье. Но полицейские заметили, кто был за рулем, и попросили молодого человека предъявить водительские права. Ответ был таков: мне не исполнилось 15 лет и у меня нет водительских прав», — рассказала пресс-секретарь полиции Камила Чуржинова Ингришова.

Полиция выяснила, что это трое мальчиков и две девочки из Писека, которым было четырнадцать и пятнадцать лет. Одна из девочек взяла ключи от машины своих родителей и одолжила их другу. Подростка забрали родители.

Источник: novinky.cz



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