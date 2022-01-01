ВИДЕО: В Пражском зоопарке родился детеныш трубкозуба

В пражском зоопарке очередное пополнение: самка трубкозуба Квида родила детеныша. Пол животного еще неизвестен, его определят только после анализа ДНК из образца меха.

«Маленький трубкозуб появился на свет в воскресенье в 9:12, роды прошли быстро, детёныш впервые попил материнское молоко матери в полдень и теперь кормится каждые час-два. Мы пока не знаем его пол, его выявит только анализ ДНК с собранного меха», — сообщил директор зоопарка Мирослав Бобек.

По данным зоопарка, разведение трубкозубов требует больших усилий, ведь первые четыре дня жизни имеют решающее значение. Поэтому специалисты постоянно следят за детенышем и за тем, чтобы он регулярно пил и чтобы мать не придавила его своим весом. Пока посмотреть на детёныша нельзя, но посетители могут увидеть взрослого самца трубкозуба в павильоне «Африканский дом» в верхней части комплекса.

Источник: prazska.drbna.cz

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