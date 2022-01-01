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ВИДЕО: Мужчина сбежал из психиатрической больницы и отправился жарить мясо на природе. Пражская полиция задержала его с пакетом угля в руках

ВИДЕО: Мужчина сбежал из психиатрической больницы и отправился жарить мясо на природе. Пражская полиция задержала его с пакетом угля в руках

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
14 июля
13:13
84
Полиция задержала 37-летнего мужчину, находившегося на стационарном лечении по решению суда и сбежавшего из пражской психиатрической больницы в понедельник утром.

ВИДЕО: Мужчина сбежал из психиатрической больницы и отправился жарить мясо на природе. Пражская полиция задержала его с пакетом угля в руках

Свободой он наслаждался недолго, ведь полицейский патруль забрал его уже по дороге на природу и с пакетом угля в руках. Полиция проверила мужчину и обнаружила, что он находится в розыске по всей стране. 

«Коллеги обыскали мужчину и нашли у него кухонный нож, а также он нес два мешка с углем для гриля. В ходе расследования полиция установила, что разыскиваемый, скорее всего, сбежал из учреждения, поскольку по решению суда он должен был начать отбывать наказание на следующий день», — резюмировала пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштёва. Полицейские доставили мужчину прямо в тюрьму. «Там он будет отбывать несколько лет лишения свободы за особо тяжкое преступление», — добавила пресс-секретарь.


 

Источник: prazska.drbna.cz

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