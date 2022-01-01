ВИДЕО: Мужчина сбежал из психиатрической больницы и отправился жарить мясо на природе. Пражская полиция задержала его с пакетом угля в руках

Полиция задержала 37-летнего мужчину, находившегося на стационарном лечении по решению суда и сбежавшего из пражской психиатрической больницы в понедельник утром.

Свободой он наслаждался недолго, ведь полицейский патруль забрал его уже по дороге на природу и с пакетом угля в руках. Полиция проверила мужчину и обнаружила, что он находится в розыске по всей стране.

«Коллеги обыскали мужчину и нашли у него кухонный нож, а также он нес два мешка с углем для гриля. В ходе расследования полиция установила, что разыскиваемый, скорее всего, сбежал из учреждения, поскольку по решению суда он должен был начать отбывать наказание на следующий день», — резюмировала пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштёва. Полицейские доставили мужчину прямо в тюрьму. «Там он будет отбывать несколько лет лишения свободы за особо тяжкое преступление», — добавила пресс-секретарь.





Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день