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В Праге идёт строительство трамвайной линии от Дивокой Шарки до Дедина. Позже ограничат движение на улице Evropská

В Праге идёт строительство трамвайной линии от Дивокой Шарки до Дедина. Позже ограничат движение на улице Evropská

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
03 августа
14:35
1451
Пражская транспортная компания (DPP) продолжает строительство запланированной трамвайной линии от Дивоки Шарки до жилого массива Дедин. Линия должна быть введена в эксплуатацию в конце октября — начале ноября следующего года, как сообщили журналистам на старте строительства представители DPP и муниципалитета.

В Праге идёт строительство трамвайной линии от Дивокой Шарки до Дедина. Позже ограничат движение на улице Evropská

Строительство обойдется примерно в 840 миллионов крон, 85 процентов суммы город получит из европейских фондов. 2,3-километровая трамвайная линия с пятью остановками будет начинать маршрут с остановки Divoká Šárka на улице Evropská, а затем поворачивать на улицу Vlastina, которую компания модифицирует и, среди прочего, высадит на ней 170 деревьев. В конце маршрута в жилом комплексе Дедина будет построена парковка на 290 мест, которая заменит исчезнувшие из-за строительства парковочные места и будет доступна для жителей в режиме голубой зоны. 

В следующем году строительство будет сопровождаться ограничением движения на улице Evropská. Продолжительность строительства составит 16 месяцев.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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