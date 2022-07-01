Чешская фирма Manufaktura будет продавать некоторые товары без пластиковой упаковки

В июле 2022 года чешская косметическая компания Manufaktura запускает пилотный проект по продаже косметики без упаковки в нескольких своих магазинах, что отвечает современным тенденциям в области экологии и устойчивого развития и в то же время выполняет пожелания своих постоянных клиентов.

Основная идея продаж без упаковки – это, конечно же, экономия упаковочного материала, который используется в процессе изготовления косметики. Покупатель может использовать бутылёк для косметики повторно и, таким образом, потреблять меньше пластика. Контейнеры, из которых клиенты будут наполнять многоразовые бутылки в магазинах Manufaktura, после использования будут возвращаются на производственный завод Manufaktura в Чаковицах, Прага, где их очистят и используют повторно. Благодаря этому в процессе производства не образуется ненужных отходов. Еще одним преимуществом является экономия. Покупатель сэкономит примерно 20 процентов по сравнению с ценой продукта в оригинальной упаковке.

Для нового проекта «Мануфактура» выбрала два самых популярных продукта — легендарный шампунь «Пивной» для волос с настоящим чешским пивом и популярный гель для душа «Лука». Это бестселлеры, которые долгое время лидируют в списках продаж, поэтому Manufaktura ожидает положительные отзывы от всех поклонников экошоппинга и надеется, что такое решение понравится и многим другим потребителям качественной чешской косметики.

В некоторые магазинах Manufaktura покупатель может принести свой чистый и закрывающийся контейнер, куда он наберет свой любимый пивной шампунь или гель для душа «Лука». Другой вариант – купить универсальный флакон объемом до 500 мл за доплату.

Источник: mam.cz

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