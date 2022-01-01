ВИДЕО: Женщина обкрадывала пожилых людей в чешских супермаркетах

«Сценарий всегда был один и тот же — пока пенсионеры были сосредоточены на выборе товара и не обращали внимания на свои личные вещи в корзинах, приступница была наготове. Ее внимание было сосредоточено в основном на их сумках, рюкзаках и особенно на их содержимом», — заявил представитель полиции Ян Рыбанский в заявлении для журналистов.
В 2014 году женщину осудили за преступную деятельность, но в тюрьму она так и не села. Хотя суд выдал ордер на ее арест, женщина и дальше продолжала воровать.
«Она сознательно уклонялась от начала исполнения своего приговора в течение восьми долгих лет. Находясь на свободе, она использовала чужие документы для подтверждения своей личности», — пояснил Рыбанский. Сейчас воровка находится в тюрьме, где она проведет 19 месяцев за преступления до 2014 года. Вдобавок ко всему, за нынешние она может получить еще два года.
Источник: prazska.drbna.cz
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