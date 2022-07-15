В водоёме Джбан утонул мужчина. На место приехали пожарные и полиция

Сначала спасательная операция, потом поиски
Сначала на место выехали пожарные, но когда уже стало понятно, что это не спасение, а поисковая операция, привлекли и полицию.
«Сейчас это уже не спасательная операция, а поисковая. Командование берет на себя полиция», — заявил пресс-секретарь пожарной охраны Дэн Фик вскоре после прибытия подразделения на место происшествия.
Были задействованы водолазы и катера, поиски велись как под водой, так и на берегу. Уже около восьми часов вечера было обнаружено тело мужчины средних лет без признаков жизни.
Источник: prazska.drbna.cz
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