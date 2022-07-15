В водоёме Джбан утонул мужчина. На место приехали пожарные и полиция

Вчера около шести часов вечера в спасательные службы поступил звонок о том, что мужчина пошел купаться в водоёме Джбан и не вернулся на берег. После двухчасовых поисков было обнаружено его тело.

Сначала спасательная операция, потом поиски

Сначала на место выехали пожарные, но когда уже стало понятно, что это не спасение, а поисковая операция, привлекли и полицию.

«Сейчас это уже не спасательная операция, а поисковая. Командование берет на себя полиция», — заявил пресс-секретарь пожарной охраны Дэн Фик вскоре после прибытия подразделения на место происшествия.

Были задействованы водолазы и катера, поиски велись как под водой, так и на берегу. Уже около восьми часов вечера было обнаружено тело мужчины средних лет без признаков жизни.



Источник: prazska.drbna.cz

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