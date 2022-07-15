ВИДЕО: Пражские полицейские спасли рабочего. Ему стало плохо на стройке в Голешовицах

Полиции пришлось провести массаж сердца и использовать дефибриллятор, чтобы реанимировать человека, который потерял сознание на стройке в Голешовицах. Вместе с медиками им удалось вернуть рабочего к жизни, после чего скорая помощь доставила его в больницу.

Полиция выехала по вызову на прошлой неделе в четверг в час дня. На место также прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и мотомеханизированных подразделений скорого реагирования PMJ в рамках программы First responder.

«В случае возникновения опасных для жизни ситуаций, диспетчер спасательной службы запрашивает сотрудничество у ближайшего полицейского патруля, который оснащен, среди прочего, автоматическим наружным дефибриллятором AED», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова в заявлении для журналистов.

На стройке полицейские нашли лежащим сорокасемилетнего мужчину, которого коллега пытался реанимировать с помощью советов оператора экстренной линии 155 по телефону.

Один из полицейских провел реанимацию, а другой подготовил AED, посредством коротого был произведён один разряд. Затем мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

«В итоге совместными усилиями работа сердца мужчины была восстановлена, и после обеспечения безопасности он был доставлен в больницу», — добавила Сиржиштова.

Источник: prazska.drbna.cz

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