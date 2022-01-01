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Прага увеличит количество мест в гимназиях и на других учебных специальностях, где выдают аттестат зрелости

Прага увеличит количество мест в гимназиях и на других учебных специальностях, где выдают аттестат зрелости

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anastasiia-kn
21 июля
13:52
271
Столица Чехии увеличит количество мест в четырехлетних гимназиях. В будущем количество мест может увеличиться до 2000. Об этом договорились представители самоуправления и Среднечешского края с министром образования Владимиром Балашем (STAN), как заявили мэр Праги Зденек Гржиб (Piráti) и советник по вопросам образования Вит Шимрал. По их словам, в Праге нет интереса к областям, на который надеялись представители промышленности. Поэтому Прага намерена изменить структуру средних школ в пользу специальностей, где получают аттестат зрелости (maturitu). В ближайшее время муниципалитет подготовит документы для получения городом финансовой поддержки от государства на их расширение.

Прага увеличит количество мест в гимназиях и на других учебных специальностях, где выдают аттестат зрелости

В этом году, особенно в Праге, многие абитуриенты, желающие учиться в средних школах, жаловались на то, что некоторые предметы, где можно получить maturitu, быстро заполняются, и, по словам непоступивших абитуриентов, им было трудно найти свободніе места где-то еще. По словам Гржиба, проблема исторически возникла из-за требования представителей промышленности, которые надеялись, что ученики взамен предпочтут менее привлекательные специальности.

«Сегодня стало ясно, что процедура была неправильной и что нужно не экспериментировать с социальной инженерией и централизованно управляемой экономикой, не соответствующей нуждам и запросам населения, а необходимо реагировать на запросы от граждан», — сказал он. По его словам, для этого в Праге и Средней Чехии необходимо дать больше шансов получить образование с аттестатом от средней школы и возможностью продолжить обучение в университетах.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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