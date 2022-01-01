Прага увеличит количество мест в гимназиях и на других учебных специальностях, где выдают аттестат зрелости

В этом году, особенно в Праге, многие абитуриенты, желающие учиться в средних школах, жаловались на то, что некоторые предметы, где можно получить maturitu, быстро заполняются, и, по словам непоступивших абитуриентов, им было трудно найти свободніе места где-то еще. По словам Гржиба, проблема исторически возникла из-за требования представителей промышленности, которые надеялись, что ученики взамен предпочтут менее привлекательные специальности.
«Сегодня стало ясно, что процедура была неправильной и что нужно не экспериментировать с социальной инженерией и централизованно управляемой экономикой, не соответствующей нуждам и запросам населения, а необходимо реагировать на запросы от граждан», — сказал он. По его словам, для этого в Праге и Средней Чехии необходимо дать больше шансов получить образование с аттестатом от средней школы и возможностью продолжить обучение в университетах.
Источник: ceskenoviny.cz
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