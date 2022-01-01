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Район Прага 10 запускает службу быстрого реагирования по ремонту и уборке. Местные жители смогут вызвать её по телефону

Район Прага 10 запускает службу быстрого реагирования по ремонту и уборке. Местные жители смогут вызвать её по телефону

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anastasiia-kn
24 июля
16:44
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Район Прага 10 запускает службу, которая будет выезжать по просьбе горожан и заниматься мелкой уборкой или ремонтом в общественных местах. Связаться с ними можно через сайт или по телефону 605 197 625. Если люди видят проблему в своем районе, которую должна решить мэрия Праги 10, они могут сообщить об этом на веб-сайте, используя форму, или по телефону. В форме им нужно будет указать, о чем конкретно идет речь и что необходимо исправить.

Район Прага 10 запускает службу быстрого реагирования по ремонту и уборке. Местные жители смогут вызвать её по телефону

«Цель нашей новой услуги — оперативно устранять мелкие недочеты в общественном пространстве. Так, например, ремонт игрового элемента на детской площадке, который только что сломался, или уборка загрязнённого в данный момент участка. Учитывая размер нашего района, нам сложно самим тут же узнавать обо всех подобных бедах. Наоборот, граждане, которые находятся на месте в данный момент, заметят это немедленно, и если они сообщат нам об этом, мы сможем сразу же принять меры», — сказала ответственная по вопросу окружающей среды Яна Комрскова (Piráti).

 

Источник: prazska.drbna.cz

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