ВИДЕО: Мать оставила маленькую дочь в нагретой машине. Чешские полицейские выбили окно и спасли ребёнка

Пражские полицейские спасли шестимесячную девочку, мать которой оставила её одну в машине в Виноградах под прямыми солнечными лучами на полчаса. Полиция разбила окно и вытащила плачущего ребёнка, который вспотел от духоты. Вернувшаяся мать ответила, что уходила уладить свои дела и не думала, что за это время что-то могло случиться.

18 июня женщина, которая вышла из офиса на перерыв, заметила девочку в детском кресле, запертую в машине с приоткрытым окном на улице Орлицкой. Как она написала в Facebook, малышка кричала, а рядом никого не было.

Свидетельница сначала прождала мать у машины пятнадцать минут, так как очень беспокоилась о ребёнке — в это время машина стояла под палящим солнцем. Потом она вызвала полицию, которая прибыла в течение пяти минут.

По словам официального представителя полиции Яна Рыбанского ребенок очень вспотел и покраснел.

«Опасаясь за его жизнь, полицейские разбили заднее стекло и вытащили ребёнка из раскаленной машины», — описал спасение Рыбанский.

«Свидетельница присматривала за девочкой, пока не вернулась ее мать. Та сказала, что отсутствовала менее тридцати минут и понятия не имела, что что-то может произойти», — добавил Рыбанский. В профилактических целях малыш с мамой были доставлены на скорой помощи в больницу для обследования. Полиция продолжает заниматься этим делом и рассматривает возможное наказание для матери.

«Мы хотели бы обратиться ко всем мамам и папам, чтобы они не недооценивали возможную опасность в нынешнюю жару и, если это вообще возможно, задумались о возможных последствиях. “Незнание” и такое “улаживание кое-каких дел” может иметь последствия их на всю оставшуюся жизнь», — призвал общественность Рыбанский.

Источник: prazska.drbna.cz

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