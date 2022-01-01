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В Праге из-за солнечных панелей загорелись крыши трех домов

В Праге из-за солнечных панелей загорелись крыши трех домов

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 июля
16:28
425
Вчера днем ​​пожарные потушили возгорание солнечной батареи на крыше семейного дома в Праге-Винорж. Огонь распространился на две соседние крыши. Один человек нуждался в медицинской помощи — сообщает Даниэль Фик из Пражской пожарной охраны.

В Праге из-за солнечных панелей загорелись крыши трех домов

Пожар, возникнувший на улице Mokošínská, охватил площадь почти 160 квадратных метров. Тушением занимались два профессиональных и три добровольческих отряда.

Источник: ceskenoviny.cz

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