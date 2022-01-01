В Праге из-за солнечных панелей загорелись крыши трех домов

22 июля
16:28
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Вчера днем пожарные потушили возгорание солнечной батареи на крыше семейного дома в Праге-Винорж. Огонь распространился на две соседние крыши. Один человек нуждался в медицинской помощи — сообщает Даниэль Фик из Пражской пожарной охраны.
Пожар, возникнувший на улице Mokošínská, охватил площадь почти 160 квадратных метров. Тушением занимались два профессиональных и три добровольческих отряда.
Источник: ceskenoviny.cz
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