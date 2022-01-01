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В Праге человек вышел выгуливать собаку и получил в челюсть от велосипедиста, который нарушал правила дорожного движения

В Праге человек вышел выгуливать собаку и получил в челюсть от велосипедиста, который нарушал правила дорожного движения

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anastasiia-kn
25 июля
12:40
782
Велосипедисту, который, по данным полиции, напал и серьезно ранил мужчину, выгуливавшего собаку в начале июля, грозит до десяти лет тюрьмы. Пострадавший попал в больницу с открытым переломом челюсти. Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений, как сообщает представитель полиции Ян Данек.

В Праге человек вышел выгуливать собаку и получил в челюсть от велосипедиста, который нарушал правила дорожного движения

Событие произошло в полдень в среду, 6 июля, то есть в национальный праздник — День сожжения Яна Гуса. По словам пресс-секретаря, на пешеходном переходе на улице Горномехолупской велосипедист, ехавший по тротуару, начал наезжать на собаку и хотел, чтобы мужчина и собака убрались с дороги. Собачник ответил, что тот нарушает правила дорожного движения. Разъяренный велосипедист сразу же слез с велосипеда и дважды ударил мужчину кулаком в лицо, после чего уехал с места происшествия вместе с женщиной и шестилетней девочкой, которые также ехали на велосипедах, рассказали в пресс-службе. После нападения пострадавшему пришлось делать операцию.

В связи с инцидентом, по словам Данека, полиция разыскивает человека ромского происхождения ростом около 185 сантиметров, крупного телосложения, который был одет в серую майку и темные шорты, говорил по-чешски. Он ехал на старом желто-оранжевом горном велосипеде.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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