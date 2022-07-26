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Закройте окна: Прага и часть Центральной Чехии покрыты дымом из-за пожара в Чешской Швейцарии.

Закройте окна: Прага и часть Центральной Чехии покрыты дымом из-за пожара в Чешской Швейцарии.

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anastasiia-kn
26 июля
11:30
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Утром 26 июля жители Праги, Кутны-Горы, Пардубице, Колина, Нимбурка и других городов почувствовали сильный запах дыма. Причиной стал обширный пожар в Чешской Швейцарии.

Закройте окна: Прага и часть Центральной Чехии покрыты дымом из-за пожара в Чешской Швейцарии.

Масштабный пожар в Национальном парке Чешская Швейцария вспыхнул утром в воскресенье и подошел к Грженску в понедельник вечером. Пожарные эвакуировали прошлой ночью около 50 человек с правого берега Каменице. Часть жителей уехала на собственных автомобилях, остальных пожарные вывезли в Дечин. Из Фердинандова эвакуировали немецкий детский лагерь — детей доставили на автобусе к границе, где их приняли коллеги из Германии. 

За ночь огонь перекинулся на деревню Мезна, которую пожарным пришлось покинуть:  «Это было невозможно. Просто невозможно», — написали в Facebook пожарные из Варнсдорфа.
 

Дым почувствовали жители чешских городов

Рано утром социальные сети были переполнены комментариями:

«Тынец-над-Лабем тоже, я с 3-х утра хожу и выясняю, что где горит... В Кутна-Гора тоже воняет дымом... Подебрады... В Воларне ужасно пахло с 3:00, а теперь ничего не видно до самого Осека. Ужасный дым...».

«Запах дыма и гари ощущается на всей территории Праги», — сообщили в пражском пожарном управлении в Twitter. «Мы рекомендуем поменьше открывать окна», — добавили они.

 

 

«Запах возник из-за большого пожара в Национальном парке Чешская Швейцария, из Грженска. Облако дыма, которое сейчас над Нимбурком, пришло оттуда. Сообщения о запахе уже поступили к нам из нескольких мест», — прокомментировал ситуацию во вторник около пяти утра Зденек Вокасек, глава добровольной пожарной команды в Нимбурке.

 

Информацию подтвердил командир отделения профессиональных пожарных Нимбурка Роман Зима:

«Из-за нынешних климатических условий дым от пожара под Грженском достиг нас и соседних регионов. Мы просим граждан в данном конкретном случае, если они не видят других признаков возгорания, таких как пламя, дважды подумать, стоит ли звонить в службу экстренной помощи», — сказал Зима.

Оперативный центр в Пардубице тоже фиксирует большое количество сообщений о дыме. При этом район находится примерно в 130 километрах от места возгорания. 

«Пожара в нашем районе нет. Дым распространяется полосой почти по всей республике и, видимо, идет из Грженска. Рекомендуем закрыть окна и двери», — написали в Twitter.

«Я из Колина, работаю в Подебрадах. Во время ночной смены мы были удивлены сильным запахом дыма и странным туманом. Я позвонил домой, чтобы узнать, все ли в порядке», — говорит Йозеф, 36-летний инженер.

В 8 часов утра городское радио Колина сообщило о причинах задымления, а также повторило просьбу пожарных, чтобы люди задумались, нужно ли звонить на линию экстренной помощи, если они не видят других признаков возгорания, таких как огонь и подобных. Конечно, просьба относится только к сегодняшней чрезвычайной ситуации.
 

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заявил в понедельник вечером, что ведет переговоры со Словакией о помощи. В то же время министр сообщил, что сегодня, вероятно, пойдет на заседание кризисного штаба, где будет обсуждаться международная помощь.


 

Текущая ситуация

В Национальном парке Чешская Швейцария в настоящее время горит около 30 гектаров. Если погода не ухудшится, особенно если ветер не усилится, сегодня пожарные смогут взять огонь под контроль, заявил командующий операцией и заместитель Объединенной пожарно-спасательной системы Устицкого края Мартин Ланичек. Однако, по его оценке, на полную ликвидацию пожара уйдет несколько дней, если не поможет погода. По словам пожарных, пока сложно оценить развитие событий.

Туристы и жители Чешской Швейцарии, где с воскресенья бушует масштабный лесной пожар, в безопасности. Масштабы ущерба пока невозможно оценить, равно как и достиг ли пожар Правчицких ворот, одного из символов национального парка в Чешской Республике. Пострадали несколько домов в поселке Мезна, их владельцам потребуется помощь.
 

Ограничения для транспорта

Полиция установила блокпост из Дечина в Грженско  — они разворачивают водителей, направляющихся в Германию, туристические автобусы и общественный транспорт.

 

Важно

В местах с наибольшей концентрацией дыма люди должны вести себя так же, как и при сильном смоге:

— ограничить передвижение на улице, ограничить физическую активность, которая привела бы к увеличению интенсивности дыхания;

— по возможности не открывать окна и двери — проветривать кратковременно и интенсивно;

— скорее уходить из задымленных мест;

— своевременно начать лечение при первых признаках заболеваний дыхательной системы или других трудностей с дыханием.

 

Помощь для пострадавших 

►Фонд помощи, который уже начал сбор денег для пострадавших местных жителей: «Пожар уничтожает Чешскую Швейцарию. Помощь для жителей Гренска» 

Фонд предназначен в первую очередь для помощи людям, чьи дома были уничтожены пожаром. Мы выражаем нашу поддержку и благодарность всем пожарным и подразделениям Единой спасательной системы.

 

Источники: ceskenoviny.cz —1, ceskenoviny.cz — 2, ct24.ceskatelevize.cz 

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