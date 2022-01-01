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НАГЛЯДНО: Что будет построено вокруг новых станций линии метро D в Праге

НАГЛЯДНО: Что будет построено вокруг новых станций линии метро D в Праге

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 июля
15:13
797
Строительство линии «D» изменит существующие районы Праги в лучшую сторону. В перспективе возле станций должны быть построены более шести тысяч квартир, а также общественные здания и офисы.

НАГЛЯДНО: Что будет построено вокруг новых станций линии метро D в Праге

Строительство метро начнется на участке Pankrác — Písnice и должно быть завершено в 2029 году. Pankrác станет пересадочной станцией. После 2029 года начнется строительство еще одного участка, а именно между Pankrác и Náměstí Míru. 

 

Nádraží Krč

На Nádraží Krč будет создана новая часть города площадью шесть гектаров. Станция будет находиться в парке с прудом, рядом с тремя административными зданиями и гостиницей. Их дополнят магазины, рестораны и кафе. Общая площадь составит 62 500 квадратных метров.

Старое здание станции будет снесено, а на его месте построено новое. Помимо поездов, здесь будет останавливаться автобус №125. Также на площадке будет создана парковка P+R на 450 машиномест.

Инвестор — компания Reflecta Development, которая планирует начать строительство в 2025 году и закончить спустя пять лет.

Nemocnice Krč

Следующая станция Nemocnice Krč. Кроме больницы, здесь должна появиться и поликлиника. Помимо медицинских учреждений, также будет построено 1400 новых квартир, куда в перспективе могли бы переехать две с половиной тысячи жителей. Также предполагается строительство многофункционального здания, в котором разместится вестибюль метрополитена.

Первый этаж здания будет служить площадью с жилым партером, поэтому там будут магазины, а верхние этажи будут служить как офисы. Всего будет застроено шестнадцать гектаров с общей площадью постройки более 160 тысяч квадратных метров.

Как и в случае с Nádraží Krč, здесь также является инвестором Reflecta Development. К компании также присоединится Central Group, которая будет строить на участке за метро. Строительство планируется начать в 2025 году и завершить в 2032 году.

 

Nové Dvory

Новый район также будет создан около Nové Dvory, еще одной станции на линии «D». Он занимает площадь 49 гектаров, а площадь постройки составляет 400 000 квадратных метров. В 2400 квартирах в Новых Дворах разместится до пяти тысяч человек — это будет городское жилье. Вестибюль метро будет расположен в многоэтажном здании.

Помимо квартир, на территории предполагается создание объектов социальной инфраструктуры: одна начальная школа, два детских сада, дом культуры, поликлиника, дом престарелых, почта, магазины и услуги, спортивные сооружения. Новые скверы и парки тоже возникнут  – это само собой разумеющееся. Помимо метро, ​​из Modřany в Libuš будет курсировать трамвай.

Инвестором выступает Pražská developerská společnost, а значит cам город Прага. Для этого пригласили студию Unit architekti. Строительство должно начаться в 2027 году и продлиться до 2034 года.

 

Libuš

У станции Libuš в будущем должны построить 1300 новых квартир. Наряду с квартирами также обещают новую почту, детский сад, медицинские кабинеты, небольшие магазины и культурный центр. Супермаркет останется, но он станет частью нового здания.

В Libuš будет вестись строительство на 47 гектарах с площадью зданий в 210 000 квадратных метров. Здесь тоже проложат новые трамвайные пути. Улица Novodvorská тоже будет преобразована, она должна стать городским бульваром с «зеленой» зоной посередине и деревьями по бокам.

Всё будет готово в 2034 году, после семи лет строительства. Инвестором является Centrum Nová Libuš.

 

Písnice

Строительство на 72 гектарах на конечной станции Písnice разделено на три этапа. Сначала начнется стройка вокруг станции метро. Далее последует проект жилого массива Písnice, а последнее, что будет улучшено, будет часть между жилым массивом и старыми Písnice, где должен появится новый парк и велосипедные дорожки.

В Písnice также планируется строительство 1100 квартир с вместимостью 1800 жителей. Также появятся новые ратуша, магазины, площадь и почта. Пока не ясно, кто будет инвестором, ориентировочное начало строительства — 2030 год, а завершить его должны через восемь лет.
 

Источник: cc.cz

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