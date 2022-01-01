Полиция Чехии будет преследовать преступников на Ferrari, который ранее принадлежал нарушителю

Спорткар Ferrari F 142 – 458 Italia будет использоваться в случаях с самыми агрессивными водителями на чешских дорогах и при погоне за угнанными автомобилями.

Пополнение в автопарке чешской полиции — Ferrari F 142 – 458 Italia 2011 года. На нем будут преследовать преступников и угнанные машины по всей стране, а за руль сядут только специально обученные полицейские.

По данным полиции, конфискованный автомобиль хранился десять лет, и для ввода его в эксплуатацию необходимо было вложить 130 000 крон. Всего модификации, включая изменение цвета с исходного красного, обошлись в 340 000 крон. Авто имеет пробег около двух тысяч километров и развивает максимальную скорость 326 километров в час.

«Автомобиль будет использоваться в общенациональном подразделении, и мы рассчитываем использовать его мощности против самых агрессивных участников дорожного движения. Мы также можем использовать его потенциал при преследовании угнанных автомобилей, которые проезжают через нашу территорию в соседние страны», — сказал в пресс-релизе директор службы дорожной полиции Йиржи Злы.

Около тридцати нелегальных международных гонок проводится ежегодно на чешских трассах. В прошлом году полицейские конфисковали почти девятьсот автомобилей, которые в большинстве случаев продали, чтобы возместить ущерб, причиненный правонарушителем.

Сотни автомобилей тогда были оставлены полицией в качестве служебных автомобилей, но они не такие роскошные, как Феррари. Авто будет использоваться Департаментом специального надзора Чешской Республики с общенациональной юрисдикцией. Годовое обслуживание стоит 25 000 крон.

Подобные автомобили также используются иностранными службами безопасности в Италии, Германии и Великобритании.



Источники: prazska.drbna.cz, reflex.cz

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