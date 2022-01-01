Мужчина сбил с ног пожилую женщину, когда убегал от контролёра в пражском метро

Пражские полицейские разыскивают мужчину, который сбил пожилую женщину в метро, ​​убегая от контролёра. В итоге ей сделали операцию, потому что та сломала ногу при падении. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

«Неизвестный преступник, который убегал от контролёра в метро на станции Ходов, сбил пожилую 77-летнюю женщину. Он врезался в неё — женщина упала на землю и сломала ногу. Перелом был настолько серьезным, что пострадавшей пришлось сделать операцию, лечение продлится ещё примерно шесть месяцев», — рассказал представитель полиции Ян Данек. Инцидент произошел в воскресенье, 24 июля, в половине девятого утра на станции метро «Ходов».

Свидетелей и тех, кто узнал мужчину, просят связаться с полицией по линии 158.



Источники: prazska.drbna.cz

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