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Мужчина сбил с ног пожилую женщину, когда убегал от контролёра в пражском метро

Мужчина сбил с ног пожилую женщину, когда убегал от контролёра в пражском метро

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 июля
18:08
386
Пражские полицейские разыскивают мужчину, который сбил пожилую женщину в метро, ​​убегая от контролёра. В итоге ей сделали операцию, потому что та сломала ногу при падении. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчина сбил с ног пожилую женщину, когда убегал от контролёра в пражском метро

«Неизвестный преступник, который убегал от контролёра в метро на станции Ходов, сбил пожилую  77-летнюю женщину. Он врезался в неё — женщина упала на землю и сломала ногу. Перелом был настолько серьезным, что пострадавшей пришлось сделать операцию, лечение продлится ещё примерно шесть месяцев», — рассказал представитель полиции Ян Данек. Инцидент произошел в воскресенье, 24 июля, в половине девятого утра на станции метро «Ходов». 

Свидетелей и тех, кто узнал мужчину, просят связаться с полицией по линии 158.
 

Источники: prazska.drbna.cz

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