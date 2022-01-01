В Пражском зоопарке уже пускают посмотреть на маленького трубкозуба

«Детёныш просыпается примерно каждые два часа, чтобы поесть. Благодаря этому он каждый день прибавляет в весе 160 граммов, так что теперь он весит почти три килограмма», — сообщила на сайте зоопарка куратор Барбора Добиашова. Она добавила, что трубкозуб уже сам перемещается по жилищу и пытается копать. Как сообщил в Твиттере директор зоопарка Мирослав Бобек, из-за того, что у Квиды было мало молока, заводчикам пришлось докармливать ее детёныша. Он пьет молоко около семи раз в день, а на «взрослую» пищу перейдет через три с половиной месяца. Имя трубкозубу дадут, когда смогут определить его пол с помощью теста ДНК.
Источник: prazska.drbna.cz
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