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В Пражском зоопарке уже пускают посмотреть на маленького трубкозуба

В Пражском зоопарке уже пускают посмотреть на маленького трубкозуба

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 июля
12:02
189
Посетители могут посмотреть на детеныша трубкозуба, родившегося в зоопарке почти три недели назад. Прийти можно в любой день — трубкозуб находится в павильоне «Африканский дом». Детёныш родился у самки Квиды 10 июля и до сих пор никого из посетителей не пускали, чтобы соблюсти необходимый покой для животных. Сейчас он прибавил в весе и готов к людям.

В Пражском зоопарке уже пускают посмотреть на маленького трубкозуба

«Детёныш просыпается примерно каждые два часа, чтобы поесть. Благодаря этому он каждый день прибавляет в весе 160 граммов, так что теперь он весит почти три килограмма», — сообщила на сайте зоопарка куратор Барбора Добиашова. Она добавила, что трубкозуб уже сам перемещается по жилищу и пытается копать. Как сообщил в Твиттере директор зоопарка Мирослав Бобек, из-за того, что у Квиды было мало молока, заводчикам пришлось докармливать ее детёныша. Он пьет молоко около семи раз в день, а на «взрослую» пищу перейдет через три с половиной месяца. Имя трубкозубу дадут, когда смогут определить его пол с помощью теста ДНК.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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