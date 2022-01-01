Остановки пражского транспорта озвучит голос бармена Мо из «Симпсонов». Чехи проголосовали за актера дубляжа Вондрачека

Осенью в пражских трамваях, — а в следующем году уже и в автобусах, — мы услышим голос популярного персонажа из мультсериала.

Названия остановок и другую информацию для пассажиров автобусов и трамваев Пражского интегрированного транспорта (PID) на городских и пригородных линиях озвучит чешский актер дубляжа Ян Вондрачек. Он заменит предыдущий голос MHD, который принадлежит Дагмар Хаздровой. Пассажиры выбрали Вондрачка в опросе транспортной компании (DPP). Среди самых известных персонажей, озвученных 55-летним актером, — бармен Мо из сериала «Симпсоны», Стьюи Гриффин из сериала «Гриффины» и главный герой сериала «Менталист».

Для трамваев и автобусов в PID необходимо сделать в общей сложности 7 793 записи о смене маршрута или тарифного диапазона и еще 13 042 — с названиями остановок, из которых 3 562 находятся в Праге, а все остальные — в Среднечешском крае. До 1950-х годов названия остановок общественного транспорта вовсе не объявляли.

Вондрачек сравнил свою новую роль с очеловечиванием машин. «У машины (автобуса и трамвая) есть два человеческих аспекта: водитель и голос, который сообщает, на какую станцию ​​вы прибыли», — добавил он.

Компания подпишет контракт с Вондрачеком на следующей неделе, а в августе актер приступит к записи первых записей, как названий станций, так и оперативных объявлений. Осенью записи уже можно будет услышать в трамваях. К концу этого года Вондрачек будет записывать названия автобусных остановок, которые будут введены в эксплуатацию в следующем году.

В опросе проголосовало 200 013 человек. Вондрачек получил 124 316 голосов.

Вот уже четверть века «голосом» автобусов и трамваев является Дагмар Хаздрова, которая с 1996 года записывает оперативные объявления и названия остановок пражского общественного транспорта. Ее голос могли слышать и пассажиры других городов, но некоторое время назад она решила оставить эту деятельность. В марте этого года она стала почетным гражданином Праги.

Источники: cc.cz

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