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Остановки пражского транспорта озвучит голос бармена Мо из «Симпсонов». Чехи проголосовали за актера дубляжа Вондрачека

Остановки пражского транспорта озвучит голос бармена Мо из «Симпсонов». Чехи проголосовали за актера дубляжа Вондрачека

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
30 июля
11:49
278
Осенью в пражских трамваях, — а в следующем году уже и в автобусах, — мы услышим голос популярного персонажа из мультсериала.

Остановки пражского транспорта озвучит голос бармена Мо из «Симпсонов». Чехи проголосовали за актера дубляжа Вондрачека

Названия остановок и другую информацию для пассажиров автобусов и трамваев Пражского интегрированного транспорта (PID) на городских и пригородных линиях озвучит чешский актер дубляжа Ян Вондрачек. Он заменит предыдущий голос MHD, который принадлежит Дагмар Хаздровой. Пассажиры выбрали Вондрачка в опросе транспортной компании (DPP). Среди самых известных персонажей, озвученных 55-летним актером, — бармен Мо из сериала «Симпсоны», Стьюи Гриффин из сериала «Гриффины» и главный герой сериала «Менталист».

Для трамваев и автобусов в PID необходимо сделать в общей сложности 7 793 записи о смене маршрута или тарифного диапазона и еще 13 042  — с названиями остановок, из которых 3 562 находятся в Праге, а все остальные — в Среднечешском крае. До 1950-х годов названия остановок общественного транспорта вовсе не объявляли.

Вондрачек сравнил свою новую роль с очеловечиванием машин. «У машины (автобуса и трамвая) есть два человеческих аспекта: водитель и голос, который сообщает, на какую станцию ​​вы прибыли», — добавил он.

Компания подпишет контракт с Вондрачеком на следующей неделе, а в августе актер приступит к записи первых записей, как названий станций, так и оперативных объявлений. Осенью записи уже можно будет услышать в трамваях. К концу этого года Вондрачек будет записывать названия автобусных остановок, которые будут введены в эксплуатацию в следующем году.

В опросе проголосовало 200 013 человек. Вондрачек получил 124 316 голосов.

Вот уже четверть века «голосом» автобусов и трамваев является Дагмар Хаздрова, которая с 1996 года записывает оперативные объявления и названия остановок пражского общественного транспорта. Ее голос могли слышать и пассажиры других городов, но некоторое время назад она решила оставить эту деятельность. В марте этого года она стала почетным гражданином Праги.

 

Источники: cc.cz

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