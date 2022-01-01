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В Чехии электромобиль загорелся во время зарядки

В Чехии электромобиль загорелся во время зарядки

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Kochy
01 августа
12:45
342
Утром в понедельник пожарные из чешского города Пльзень ликвидировали возгорание автомобиля в коттеджном поселке возле Драготинского пруда.

В Чехии электромобиль загорелся во время зарядки

По словам представителя пожарной охраны Петра Пончара, это был электромобиль. Уже в момент прибытия пожарных он полностью был охвачен пламенем.

«До пожара автомобиль находился в режиме зарядки», — сказал Пончар, добавив, что следователи выясняют причину возгорания.

На место также прибыли сотрудники полиции, которые проверяют, была ли законной переделка автомобиля на электропривод. Это была старая версия автомобиля Peugeot 106, который серийно выпускался только с двигателем внутреннего сгорания.

Источник: novinky.cz



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