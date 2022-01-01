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Вместо молодых моделей на подиум вышли чешские пенсионеры. Самой старшей модели— 92 года

Вместо молодых моделей на подиум вышли чешские пенсионеры. Самой старшей модели— 92 года

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anastasiia-kn
01 августа
16:50
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Центр RoSa организовал благотворительный показ мод уже в восьмой раз. Одежду предоставил благотворительный магазин секонд-хенд Fashion Charity Shop, а косметику для мейкапа — Yves Rocher.

Вместо молодых моделей на подиум вышли чешские пенсионеры. Самой старшей модели— 92 года

Пожилые жители центра Праги продемонстрировали на подиуме наряды для жарких летних дней. Самой старшей модели — 92 года. 

 

Пенсионеры и летняя мода

Показ демонстрировал коллекцию, посвящённую летним дням у воды. Поэтому на выставке были представлены красочные принты, приятные к телу материалы и характерные головные уборы. Модные вещи на моделях были предоставлены благотворительным секонд-хендом некоммерческой организации «Клуб матерей-одиночек». 

О пенсионерах совсем не думают

«Я чувствую, что о пожилых людях в целом по-прежнему мало думают, но все мы когда-нибудь станем пожилыми — и каждый человек имеет право жить максимально полной и достойной жизнью», — сказала СабинаЛауринова, попечитель показа. 

Показ мод – это возможность для пенсионеров испытать что-то новое, оказаться в центре внимания и, кроме того, помочь кому-то еще.

 

По подиуму прошли двадцать моделей

«Помню, как ребёнком проводил выходные у бабушки в посёлке,  мне нравилось. Когда я вырос, то сам старался заботиться о ней. Вспоминаю об этом с любовью. Мы все когда-нибудь состаримся, и лучше всего вести себя так, как мы хотели бы, чтобы с нами обращались в этом возрасте. Все вернется нам сторицей, и я рад, что могу кого-то порадовать», — вспоминал почетный гость, актер Роман Штабрняк. 

В четверг на красной дорожке прошли двадцать моделей в возрасте от 70 до 92 лет. Самой старшей моделью была г-жа Радмила Яничкова, которая месяц назад отпраздновала свое 92-летие. 

В этом году спонсорами выступили член городского совета Праги Хана Тршештикова (PRAHA SOBĚ) и член городского совета Праги 8 Михал Шварц (Patrioti pro Prahu 8).

 

Источник: prazska.drbna.cz

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