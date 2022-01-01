В Праге на одного жителя приходится в два раза больше автомобилей, чем в Вене или Берлине. И они старые.

На двух чехов приходится более одной машины, и это число продолжает расти. Степень автомобилизации самая высокая в Праге — в два раза выше, чем в Вене или Берлине. По сравнению с другими странами Евросоюза в Чехии показатель чуть выше среднего, но чешские машины старые.

В Евросоюзе на двух жителей приходится одна машина. Количество автомобилей на человека в Чешской Республике все еще увеличивается, но они устаревшего производства, и многие проблемы связаны с большим возрастом автомобилей.

В 2020 году в Европейском Союзе и некоторых других странах Европы на душу населения приходилось 0,53 легковых автомобиля. Больше всего их в Лихтенштейне (779 автомобилей на тысячу жителей), Люксембурге (682 автомобиля на тысячу жителей) и Италии (670 автомобилей). Это следует из последних данных статистического бюро ЕС Eurostat.

И наоборот, меньше всего автомобилей в Румынии (379), Литве (390) и Венгрии (403). Чехия занимала 12-е место в рейтинге Евросоюза — в 2020 году на тысячу чехов приходилось 565 автомобилей. Данные также показывают, что количество автомобилей на человека в Чешской Республике значительно увеличилось за последние 20 лет.

В 2000 году на тысячу жителей в Чехии приходилось 336 автомобилей, и с тех пор это число увеличивается с каждым годом. Резкий рост произошел с 2014 года, когда количество автомобилей на тысячу жителей увеличилось на 95 автомобилей за пять лет. По словам Войтеха Северина, представителя Ассоциации автомобильной промышленности, причиной является финансовая доступность автомобилей.

«Рост количества автомобилей на одного жителя в Чехии связан с покупательной способностью граждан Чехии и общей доступностью автомобилей любого размера, состояния и возраста. Несмотря на то, что с сегодняшней точки зрения это может показаться не так, несмотря на некоторые заявления общественных деятелей, уровень жизни и реальные доходы в Чешской Республике постоянно растут», — сказал Северин.

Более подробные данные Евростата показывают, что наибольшее количество автомобилей на одного жителя приходится на Прагу, где на тысячу пражан приходится 716 легковых автомобилей. И наоборот, меньше всего автомобилей в Моравско-Силезском воеводстве (484) и Средней Моравии (502). По словам Северина, на разное количество автомобилей на человека влияет и финансовое положение жителей данного региона. «Хотя здесь есть ряд переменных, например наличие работы и услуг, доступность на общественном транспорте, общие жизненные потребности населения и тому подобное», пояснил он.

Количество автомобилей на человека в столице высокое даже по сравнению с другими странами. Например, в Берлине на тысячу жителей приходится всего 333 машины, в Вене — 374 машины. И именно в Вене, в отличие от Праги, снижается уровень владения автомобилями. Количество легковых автомобилей растет медленнее, чем население.

В пресс-релизе столицы Австрии говорится, что только 27% жителей используют автомобиль, чтобы добраться до работы, а 46% добираются до работы пешком или на велосипеде. Хорошая велосипедная инфраструктура также помогает сократить использование автомобилей: в 2021 году в Вене было 1660 километров велосипедных маршрутов. В 2019 году в Праге было 515 километров велосипедных маршрутов.

Кроме того, согласно опросу 2018 года, проведенному GfK в сотрудничестве с Управлением технических коммуникаций, только 1,7% жителей Праги использовали велосипеды, чтобы добраться до работы. «Жители Праги использовали общественный транспорт в 36% своих поездок. «27% поездок жители Праги совершили пешком, а 33% — на автомобиле», — говорится в пресс-релизе.

Высокая доля автомобилистов в Праге также негативно влияет на загрязнение воздуха. По данным столичного экологического портала, в агломерации превышаются многолетние лимиты выбросов. Кроме того, плохое качество воздуха усугубляется большим количеством старых автомобилей, которое с каждым годом увеличивается.

В первом полугодии 2022 года средний возраст легковых автомобилей составил 15,73 года, что примерно на год больше, чем в 2019 году. «Более значительное старение автопарка было вызвано, в том числе, снижением продаж новых автомобилей, а также ввозом подержанных автомобилей с высоким средним возрастом», — говорится в пресс-релизе Ассоциации автомобильных импортеров.

По данным Ассоциации, годовые продажи новых легковых автомобилей в Чешской Республике упали на 12,3% в первой половине этого года.

По словам представителя ассоциации, возраст и количество старых автомобилей постоянно увеличивается. «Рост продаж подержанных автомобилей и низкий уровень утилизации устаревших автомобилей приводят к тому, что парк транспортных средств в Чешской Республике продолжает расширяться и стареть. Таким образом, автопарк в Чешской Республике является одним из старейших по сравнению с ЕС. Причина, по которой отечественные покупатели предпочитают старые автомобили при покупке подержанных автомобилей, — это средний доход населения и его покупательная способность, которая все еще ниже по сравнению с ЕС», — резюмирует Северин.

Это, по мнению Ассоциации автомобильных импортеров, это может иметь множество негативных последствий. Большой возраст автопарка оказывает существенное негативное влияние на количество пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях и на экологию дорожного движения.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день