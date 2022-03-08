Стало известно, как будет выглядеть канатная дорога из пражского района Подбаба в Богнице

Будущую форму канатной дороги определил победивший дизайн лондонской студии William Matthews Associates, которая проектировала канатную дорогу в Лондоне.

Первой задачей проектировщика станет подготовка документа, оценивающего воздействие здания на окружающую среду. Затем проект необходимо обсудить и утвердить.

«Канатная дорога от Подбабы до Богнице является эффективным соединением двух частей Праги, разделенных рекой Влтавой и крутым склоном Трои», — сказал советник по вопросам транспорта Адам Шейнгерр, добавив, что маршрут будет сокращен с 40 минут до 15, включая остановки.

Еще одним преимуществом кабинного транспорта, по словам Шейнхерра, является низкая сложность конструкции, небольшие территориальные требования и тихая работа.

Подняться на канатную дорогу можно будет на трех станциях. На конечных станциях Подбаба и Богнице можно будет пересесть на другой удобный вид транспорта, а промежуточная станция Троя будет расположена в районе реки Влтавы и планируемого нового входа в зоопарк.

Стоимость канатной дороги оценивается примерно в два миллиарда крон, а ее протяженность составит более двух километров. Канатная дорогая должна быть построена в 2025 году.

Источник: forbes