В Чехии на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего мальчика. Полиция ищет свидетелей

Авария произошла в минувший вторник днем на улице 28. října. По данным полиции, мальчик шел по пешеходному переходу, когда его сбил водитель автомобиля Ford. После столкновения мальчик остался лежать на дороге.
«Спасателям пришлось доставить его в больницу с тяжелыми травмами. Полиция просит свидетелей аварии позвонить по телефону 158», — сказал пресс-секретарь полиции Давид Халупка. Водитель остался на месте после аварии и дал показания полиции. Полицейские также просят прислать видеозаписи с камер проезжающих машин, на которых запечатлена авария.
Источник: novinky.cz
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