В Чехии на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего мальчика. Полиция ищет свидетелей

На прошлой неделе в Зноймо водитель автомобиля сбил десятилетнего мальчика. Ребенок получил серьезные травмы, на место пришлось вызывать спасательный вертолет. Сейчас полиция ищет свидетелей аварии.

Авария произошла в минувший вторник днем ​​на улице 28. října. По данным полиции, мальчик шел по пешеходному переходу, когда его сбил водитель автомобиля Ford. После столкновения мальчик остался лежать на дороге.

«Спасателям пришлось доставить его в больницу с тяжелыми травмами. Полиция просит свидетелей аварии позвонить по телефону 158», — сказал пресс-секретарь полиции Давид Халупка. Водитель остался на месте после аварии и дал показания полиции. Полицейские также просят прислать видеозаписи с камер проезжающих машин, на которых запечатлена авария.

Источник: novinky.cz