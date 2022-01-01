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В Чехии на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего мальчика. Полиция ищет свидетелей

В Чехии на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего мальчика. Полиция ищет свидетелей

Партнер рубрики:
Kochy
03 августа
11:27
378
На прошлой неделе в Зноймо водитель автомобиля сбил десятилетнего мальчика. Ребенок получил серьезные травмы, на место пришлось вызывать спасательный вертолет. Сейчас полиция ищет свидетелей аварии.

В Чехии на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего мальчика. Полиция ищет свидетелей

Авария произошла в минувший вторник днем ​​на улице 28. října. По данным полиции, мальчик шел по пешеходному переходу, когда его сбил водитель автомобиля Ford. После столкновения мальчик остался лежать на дороге. 

«Спасателям пришлось доставить его в больницу с тяжелыми травмами. Полиция просит свидетелей аварии позвонить по телефону 158», — сказал пресс-секретарь полиции Давид Халупка. Водитель остался на месте после аварии и дал показания полиции. Полицейские также просят прислать видеозаписи с камер проезжающих машин, на которых запечатлена авария. 

Источник: novinky.cz 

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