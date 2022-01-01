Прага 10 представит технологии, которые оптимизируют потребление энергии в школах и детских садах

Правительство советует домохозяйствам быть экономнее, но некоторые эксперты добавляют, что экономить должны не только семьи, но и компании или даже целые районы. Поэтому Прага 10 решила приобрести технологии для детских садов и школ на своей территории, которые помогут оптимизировать потребление энергии.

Цены на энергоносители растут:

«Не только следующая зима, но и те, которые последуюют далее, — будут тяжелыми. Летом мы охлаждаем торговые центры до 18 градусов, а зимой отапливаем до 22 градусов, это хорошо, но сейчас мы должны решить, стоит ли продолжать в том же ключе», — сказал посол по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

В то же время премьер-министр Петр Фиала (ODS) сделал аналогичное заявление на пресс-конференции после заседания правительства:

«В настоящее время нет никаких гарантий поставок российского газа, поэтому мы должны вести себя максимально экономно, разумно, ответственно», — сказал он. Газ из России поставляется, но разговоры об экономном потреблении не утихают — муниципальные районы ищут способы сэкономить. Возможно, поэтому Прага 10 решила внедрить технологию дистанционного считывания электроэнергии, газа и воды в школах и детских садах. В 2018 году она впервые применила эту систему в парке «Гутовка», а в 2019 году запустила пилотный проект в нескольких начальных школах. В результате, по данным муниципального совета, было сэкономлено несколько миллионов крон.

«Современные методы измерения и регулирования могут сэкономить около 30% затрат на энергию и воду. Что еще более важно в нынешнее, энергетически очень неспокойное время», — объясняет заместитель мэра Петр Бенеш (Piráti) решение продолжить использование технологии, которая позволит осуществлять постоянный мониторинг потребления энергии. «Непрерывные наблюдения позволяют быстро обнаруживать неисправности, проявляющиеся утечкой воды или тепла. Результаты будут использоваться для планов по утеплению отдельных зданий, замене котлов и т. д.», — пояснил Бенеш на сайте района. Цену покупки и общий доход от инвестиций пока не сообщают.

Источник: prazska.drbna.cz



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