В Праге 5 закроют центр для наркозависимых. Эксперты предупреждают, что это большая ошибка

В столице насчитывается от десяти до двенадцати тысяч наркозависимых и всего три контактных центра, куда эти люди могут обратиться за помощью. Однако от этих центров городские округи пытаются избавиться, перекладывая ответственность на другие районы. Прага 5 расторгла договор с ассоциацией Progressive, которая с 2006 года управляла контактным центром для наркоманов на Смихове, а ведь ежедневно услугами организации пользовались около ста наркозависимых. Некоммерческие организации предупреждают, что такое закрытие центров усугубит проблему употребления наркотиков в Праге.

«Историю антинаркотической политики Праги можно резюмировать следующим образом: нужно больше контактных центров, но нет, давайте один уберём», — сказал директор закрытого центра Войтех Яноушковец.

Мартина Зикмундова из Чешской ассоциации streetwork, которая помогает людям в избавлении от наркозависимости, отметила, что основная ответственность лежит на пражском муниципалитете.

«Они должны обеспечить доступность социальных услуг и в сотрудничестве с городскими районами вести переговоры таким образом, чтобы услуги были равномерно доступны по всей Праге», — сказала она. Закрытие контактного центра в Праге 5 женщина расценивает как популистский шаг мэрии перед муниципальными выборами в сентябре.

«И это несмотря на то, что мэрией Праги 5 управляет ODS, которая декларирует рациональную и основанную на данных политику по борьбе с наркотиками. Но на местном уровне она ведет себя в точности наоборот», — добавила Зикмундова.

Сотрудница рассказала, что в Праге, вероятно, останется только два контакт-центра.

«Здоровью населения будет угрожать опасность, будут распространяться инфекционные заболевания, а социальное равновесие будет нарушено. Эти люди выйдут на улицы, что также означает риск роста преступности и конфликтов между жителями», — предупреждает Зикмундова.

Однако мэр Праги 5 Рената Заичкова (ODS) отрицала, что это был предвыборный шаг. По ее словам, ситуация складывается невыносимая, потому что в Праге 5 уже есть два таких контакт-центра и один врачебный кабинет, который предлагает наркозависимым заместительную терапию.

«Я погружена в эту тему уже шестой год, из них два-три года мы занимаемся именно этой ситуацией. Прага 5 не должна быть перегружена, но сейчас сюда приезжают люди со всей Праги и окрестностей», — сказала Зайичкова.

«Несомненно, Progressive выполняет достойную работу, и я призываю к тому, чтобы в Праге было больше таких центров. Но предполагается, что они будут распределены по Праге. Это зависит от муниципалитета», — отметила она.

Однако пражский советник по социальной сфере Милена Йонова (Praha sobě) утверждает, что нежелание городских районов идти навстречу связывает ей руки.

«В прошлом году мы выбрали подходящие места в Праге 8 и Праге 2, но обе мэрии проголосовали против того, чтобы на их территории располагался контактный центр. Проблема в низкой поддержке со стороны мэров», — сказала Йонова.

По ее словам, раньше в мегаполисе было больше контакт-центров, но их все постепенно закрывали.

Источник: novinky.cz

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