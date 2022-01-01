В Праге 5 закроют центр для наркозависимых. Эксперты предупреждают, что это большая ошибка

«Историю антинаркотической политики Праги можно резюмировать следующим образом: нужно больше контактных центров, но нет, давайте один уберём», — сказал директор закрытого центра Войтех Яноушковец.
Мартина Зикмундова из Чешской ассоциации streetwork, которая помогает людям в избавлении от наркозависимости, отметила, что основная ответственность лежит на пражском муниципалитете.
«Они должны обеспечить доступность социальных услуг и в сотрудничестве с городскими районами вести переговоры таким образом, чтобы услуги были равномерно доступны по всей Праге», — сказала она. Закрытие контактного центра в Праге 5 женщина расценивает как популистский шаг мэрии перед муниципальными выборами в сентябре.
«И это несмотря на то, что мэрией Праги 5 управляет ODS, которая декларирует рациональную и основанную на данных политику по борьбе с наркотиками. Но на местном уровне она ведет себя в точности наоборот», — добавила Зикмундова.
Сотрудница рассказала, что в Праге, вероятно, останется только два контакт-центра.
«Здоровью населения будет угрожать опасность, будут распространяться инфекционные заболевания, а социальное равновесие будет нарушено. Эти люди выйдут на улицы, что также означает риск роста преступности и конфликтов между жителями», — предупреждает Зикмундова.
Однако мэр Праги 5 Рената Заичкова (ODS) отрицала, что это был предвыборный шаг. По ее словам, ситуация складывается невыносимая, потому что в Праге 5 уже есть два таких контакт-центра и один врачебный кабинет, который предлагает наркозависимым заместительную терапию.
«Я погружена в эту тему уже шестой год, из них два-три года мы занимаемся именно этой ситуацией. Прага 5 не должна быть перегружена, но сейчас сюда приезжают люди со всей Праги и окрестностей», — сказала Зайичкова.
«Несомненно, Progressive выполняет достойную работу, и я призываю к тому, чтобы в Праге было больше таких центров. Но предполагается, что они будут распределены по Праге. Это зависит от муниципалитета», — отметила она.
Однако пражский советник по социальной сфере Милена Йонова (Praha sobě) утверждает, что нежелание городских районов идти навстречу связывает ей руки.
«В прошлом году мы выбрали подходящие места в Праге 8 и Праге 2, но обе мэрии проголосовали против того, чтобы на их территории располагался контактный центр. Проблема в низкой поддержке со стороны мэров», — сказала Йонова.
По ее словам, раньше в мегаполисе было больше контакт-центров, но их все постепенно закрывали.
Источник: novinky.cz
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