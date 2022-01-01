В Чехии на шоссе D5 произошла крупная авария с участием грузовика: погибли взрослый и два ребенка

​С последствиями серьезного ДТП разбираются полиция, пожарная охрана и служба спасения в Таховском районе,, где грузовик пробил ограждение на трассе D5 и врезался в три машины, которые ехали по полосе встречного движения. В аварии погибли три человека, еще двое получили тяжелые ранения. Шоссе перекрыто в обоих направлениях.

Авария произошла в среду около 17:00 на 118-м километре трассы D5 возле населенного пункта Бенешовице в направлении Розвадова.

По информации с места аварии, грузовик пробил ограждения, разделяющие полосы движения и врезался в три автомобиля. На месте погибли один взрослый и двое детей. Двое тяжелораненых доставлены в больницу.

«На место происшествия прибыли наземные службы и авиационно-спасательная служба. Женщина около 40 лет с травмами средней степени тяжести в сознании была доставлена ​​машиной скорой помощи в отделение неотложной помощи Университетской больницы Лохотина. Мужчина, водитель грузовика, получил легкие травмы и был доставлен в отделение неотложной помощи наземной бригадой. Мужчина и двое детей из машины получили травмы, несовместимые с жизнью, врач констатировал их смерть на месте», — сообщила пресс-секретарь службы скорой помощи Мария Свободова.

По словам представителя региональной пожарной охраны Петра Понцара, движение по шоссе закрыто с обеих сторон. По информации на 18:00, ограничение продлится не менее двух часов.

«Из грузовика вытекает топливо. Мы пытаемся собрать его в контейнеры», - сказал собеседник агентства. Из-за вытекшего топлива на место происшествия выехали пожарные.

Источник: novinky.cz