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В феврале 2023 года закроют станцию пражского метро Jiřího z Poděbrad. Ремонт продлится 10 месяцев

В феврале 2023 года закроют станцию пражского метро Jiřího z Poděbrad. Ремонт продлится 10 месяцев

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anastasiia-kn
04 августа
12:48
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Станция пражского метро Jiřího z Poděbrad (на линии «A») закроется в феврале 2023 года в связи с реконструкцией и строительством безбарьерного входа для пассажиров. Все это время поезда будут через станцию проезжать без остановок.

В феврале 2023 года закроют станцию пражского метро Jiřího z Poděbrad. Ремонт продлится 10 месяцев

Об этом заявила пресс-секретарь Пражской транспортной компании (DPP) Анета Ржекова. Работы начались в начале сентября прошлого года, они обойдутся компании в 1,29 миллиарда крон и будут завершены в феврале 2024 года. Станция Jiřího z Poděbrad станет 47-й безбарьерной станцией из общего количества 61, где улучшены условия входа для людей с ограниченными возможностями передвижения и родителей с колясками.

«Согласно текущим предположениям, ключевой этап строительства наступит в феврале 2023 года, когда станция будет закрыта для посещения на десять месяцев. Поезда там будут просто проезжать. В этот период будут сняты старые эскалаторы и заменены на новые современные, которые мы хотели бы ввести в эксплуатацию в конце ноября», — сказала Ржекова.

Пражская транспортная компания готовится к ремонту и других станций метро. На линии «А» это, например, Flora, Hradčanská  и Želivského. Завершен ремонт вестибюля и замена эскалаторов на линии метро «B» на станции Anděl в направлении Na Knížecí. В последние годы, например, были отремонтированы станции метро «B» — Jinonice и «C» — Opatov. DPP также постоянно заменяет шпалы на линии C, модернизирует оборудование безопасности и обновляет потолочную плиту на станции Florenc (линия «C»).

 

Источник: prazsky.denik.cz

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