Пражская полиция разыскивает пожилого мужчину, который украл пятьдесят тысяч с чужой кредитной карты

Пражские полицейские разыскивают мужчину, который несколько раз снимал деньги с украденной платежной карты. Хозяйка потеряла бумажник с картой во время того, как делала покупки в магазине на Праге 8. О краже догадалась после того, как обнаружила платежи в интернет-банкинге, которых не совершала, поэтому женщина обратилась в полицию. К тому времени вор снял с карты почти пятьдесят тысяч крон.

Полицейские получили фотографии подозреваемого, снимающего деньги в банкомате. На вид ему за шестьдесят, телосложение худощавое, лицо также худое с седой щетиной на щеках. На фото был одет в синюю джинсовую куртку, белую футболку. На голове у него была серая шапка.

«Если вы его узнаете, позвоните по номеру 158», — говорит пресс-секретарь полиции Мартина Сприслова.

Источник: prazska.drbna.cz

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