Прага изменила правила строительства: на некоторых крышах будет обязательна «зелёная зона»

Советники Праги внесли поправки в Пражский строительный регламент, определяющий нормы строительства жилых домов и общественных помещений. Сюда относятся правила высадки деревьев на улицах, расположение и разделение уборных, а также посадка растительности на крышах.

Изменение строительных норм, действующих в мегаполисе с 2016 года, обсуждалось на экспертных семинарах весной.

«Поднимались такие темы, как парковка, реклама в городе, зеленые зоны и качество общественных пространств», — сказал в пресс-релизе Ондржей Богач, директор Института планирования и развития.

Проект Пражских строительных норм сейчас находится в процессе обсуждения, городские районы и общественность вносить комментарии.

«Министерство регионального развития изначально хотело, чтобы мы полностью упразднили пражские строительные нормы, но мы боролись за их сохранение и, наоборот, вместе с другими городами стремимся к тому, чтобы даже Острава, Брно, Либерец и другие города имели свои муниципальные строительные нормы, которые соответствуют их требованиям к строительству и развитию», — пояснил Петр Главачек (STAN), заместитель мэра по территориальному развитию. В рамках поправки в Праге теперь будет обязательно высаживать растительность на крышах с уконом до 20 градусов. Также будут убраны препятствия, ограничивающие посадку рядов деревьев на улицах. Что исчезнет, так это необходимость иметь отдельные уборные для мужчин и женщин в ресторанах, а также упростятся правила расположения туалетов в квартирах. Дополнительно были внесены изменения в правила обращения с дождевой водой.

Советники коснулись и темы электромобильности. Некоторые здания будут обязаны иметь рядом выделенные парковки с электрозарядными станциями. «К многоквартирным домам предъявляются более низкие требования и обязанность иметь зарядную станцию отсутствует. Однако положение распространяется не только на новостройки, но и на изменения уже построенных зданий», — добавил Главачек.

Источник: prazska.drbna.cz

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