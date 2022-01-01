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На выходных в Праге между Hlavní nádraží и Vltavská не будет ездить метро

На выходных в Праге между Hlavní nádraží и Vltavská не будет ездить метро

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anastasiia-kn
05 августа
10:26
235
В эти выходные транспортная компания в очередной раз приостановит движение по линии метро «C» между станциями Hlavní nádraží и Vltavská в связи с ремонтом станции Florenc. На время ремонтных работ пассажиры должны будут пересесть на трамвай.

На выходных в Праге между Hlavní nádraží и Vltavská не будет ездить метро

На станции реконструируют вестибюль и потолок, на эту субботу и воскресенье запланирован демонтаж еще девяти балок. Поезда линии«C» в выходные будут останавливаться на станциях Hlavní nádraží и Vltavská, где можно будет пересесть на трамвайные линии XC и 36. 

XC будет идти от Hlavní nádraží с остановки на улице Opletalová через Masarykovo nádraží, Těšnov, Vltavskou и Strossmayerovo náměstí до Výstaviště. 

На трамвае 36 от Vltavská можно доехать либо через станцию ​​Masarykovo nádraží до Zvonařka, либо в обратном направлении до Sídliště Ďáblice.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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