На выходных в Праге между Hlavní nádraží и Vltavská не будет ездить метро

На станции реконструируют вестибюль и потолок, на эту субботу и воскресенье запланирован демонтаж еще девяти балок. Поезда линии«C» в выходные будут останавливаться на станциях Hlavní nádraží и Vltavská, где можно будет пересесть на трамвайные линии XC и 36.
XC будет идти от Hlavní nádraží с остановки на улице Opletalová через Masarykovo nádraží, Těšnov, Vltavskou и Strossmayerovo náměstí до Výstaviště.
На трамвае 36 от Vltavská можно доехать либо через станцию Masarykovo nádraží до Zvonařka, либо в обратном направлении до Sídliště Ďáblice.
Источник: prazska.drbna.cz
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