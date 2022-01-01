Cпустя полвека в Прагe планируют возобновлять троллейбусы

До этих пор в Праге успел просуществовать всего один километровый троллейбусный маршрут №58, но вскоре он был отменён, а его работу так никто не восстановил. Но теперь для замены автобусов в холмистой местности, где расходуется особенно много дизельного топлива, будут использованы современные аккумуляторные троллейбусы.
Новую линию начали строить в январе, она будет проходить от Palmovka до Miškovice и должна быть введена в эксплуатацю не позднее следующей весны. На ней транспортная компания должна ввести в эксплуатацию пятнадцать новых троллейбусов SOR TNS 18, которые не должны быть все время подключены к контактной сети.
Общая стоимость контракта составляет 220,4 миллиона крон, строительство контактной сети и других частей пути составит 300 миллионов.
Как уже было сказано, аккумуляторный троллейбус необязательно должен быть постоянно подключен к контактной сети, поэтому он с легкостью может преодолевать перекрестки и другие места на дороге. Двигатель троллейбусов работает тише, чем у классических автобусов, поэтому шум на улицах должен быть снижен.
В перспективе могут появиться не только аккумуляторные троллейбусы, но и электробусы, и автобусы на водородном топливе, как говорит Адам Шейнхерр, заместитель мэра по вопросам транспорта.
Зденек Локай из факультета транспорта ЧТУ говорит, что считает внедрение троллейбусов хорошей идеей, но в то же время отмечает, что линии нужно строить только там, где это имеет смысл.
«Несмотря на то, что троллейбусы более экологичны, под них нужно строить всю транспортную инфраструктуру. Не только троллейбусы, но и распределительные щиты и прочее. Так что, если это не очень загруженная линия, это может быть экономически невыгодно. Поэтому я бы действовал осторожно при их реализации», — пояснил он.
В дополнение к линии от Palmovka до Miškovice муниципалитет намерен ввести троллейбусы и в других местах Праги.
Количество троллейбусов в чешских городах
|
Город
|
Кол-во троллейбусов
|
Брно
|
136
|
Острава
|
65
|
Пльзень
|
102
|
Ческе-Бедеевице
|
56
|
Градец-Кралове
|
41
Источник: seznamzpravy.cz
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