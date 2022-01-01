Cпустя полвека в Прагe планируют возобновлять троллейбусы

В ближайшие годы в Праге появится несколько троллейбусных маршрутов. Причина – сокращение выбросов и более энергоэффективная работа троллейбусов.

До этих пор в Праге успел просуществовать всего один километровый троллейбусный маршрут №58, но вскоре он был отменён, а его работу так никто не восстановил. Но теперь для замены автобусов в холмистой местности, где расходуется особенно много дизельного топлива, будут использованы современные аккумуляторные троллейбусы.

Новую линию начали строить в январе, она будет проходить от Palmovka до Miškovice и должна быть введена в эксплуатацю не позднее следующей весны. На ней транспортная компания должна ввести в эксплуатацию пятнадцать новых троллейбусов SOR TNS 18, которые не должны быть все время подключены к контактной сети.

Общая стоимость контракта составляет 220,4 миллиона крон, строительство контактной сети и других частей пути составит 300 миллионов.

Как уже было сказано, аккумуляторный троллейбус необязательно должен быть постоянно подключен к контактной сети, поэтому он с легкостью может преодолевать перекрестки и другие места на дороге. Двигатель троллейбусов работает тише, чем у классических автобусов, поэтому шум на улицах должен быть снижен.

В перспективе могут появиться не только аккумуляторные троллейбусы, но и электробусы, и автобусы на водородном топливе, как говорит Адам Шейнхерр, заместитель мэра по вопросам транспорта.

Зденек Локай из факультета транспорта ЧТУ говорит, что считает внедрение троллейбусов хорошей идеей, но в то же время отмечает, что линии нужно строить только там, где это имеет смысл.

«Несмотря на то, что троллейбусы более экологичны, под них нужно строить всю транспортную инфраструктуру. Не только троллейбусы, но и распределительные щиты и прочее. Так что, если это не очень загруженная линия, это может быть экономически невыгодно. Поэтому я бы действовал осторожно при их реализации», — пояснил он.

В дополнение к линии от Palmovka до Miškovice муниципалитет намерен ввести троллейбусы и в других местах Праги.

Количество троллейбусов в чешских городах

Город Кол-во троллейбусов Брно 136 Острава 65 Пльзень 102 Ческе-Бедеевице 56 Градец-Кралове 41





Источник: seznamzpravy.cz

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