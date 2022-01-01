Дискуссия о Чехии: С какими финансовыми/банковскими проблемами вы столкнулись здесь?

08 августа
15:49
89
А вы знали, что общаться, дискутировать и делиться опытом можно на сайте 420on.cz?
Приглашаем вас ответить на вопрос «С какими финансовыми/банковскими проблемами вы столкнулись в Чехии?»
Заходите, регистрируйтесь и расскажите нам — перейти в дискуссию.
— Все темы надолго остаются на сайте
— Приветствуются подробные ответы и развёрнутые истории
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
читайте по теме
Последние новости:
популярное