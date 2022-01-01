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Зачем вы заходите на 420on? Опрос читателей

Зачем вы заходите на 420on? Опрос читателей

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
08 августа
16:19
25
420on.cz имеет много направлений, но какие из них самые важные для вас?

Зачем вы заходите на 420on? Опрос читателей

1) YouTube-канал. Где наша очаровательная ведущая Яна Шевченко коротко и по делу раскрывает последние важные события.

2) Соцсети 420on (уточните, пожалуйста, какие и почему)

2) Новости Чехии. Мы стараемся выбрать для вас самое интересное и важное в жизни иностранцев в Чехии.

3)  Полезные статьи. Где, что и как? Рассказываем, как вести себя в важных бытовых вопросах: аренда, договора, самозанятость, получение ВНЖ, ПМЖ и многое другое.

4) Что посмотреть. Афиша, мероприятия, известные туристические места, кафе и закусочные.

5) Факты о Чехии, достопримечательности и история. Откуда взялись привычные нам названия районов и улиц? Легенды Праги или занимательные цифры о потреблении пива в стране.

 

«Все хорошо, но хотелось бы...»?

Напишите нам, чего бы по вашему мнению хотелось видеть больше на 420on? Не стесняйтесь, пишите темы или рубрики — будь то рецепты кнедликов или советы, на каком местном рынке купить лучший бурчак!

Ответы пишите в дискуссии (для этого надо зарегистрироваться), но если хотите анонимно, то с радостью рассмотрим ваши письма на [email protected]

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 



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