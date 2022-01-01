В Праге открылся фестиваль ЛГБТ — PRAGUE PRIDE

В понедельник, 8 августа, с выставок и других мероприятий в Праге начался ежегодный фестиваль Prague Pride, в котором уже 12 лет подряд участвуют лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы (ЛГБТ).

В течение недели пройдет более 150 культурных, общественных, спортивных и других событий. Большой гей-парад по традиции запланирован на субботу,13 августа. Начнется он на Вацлавской площади в Праге.

Организаторы мероприятия хотят показать разницу между толерантностью и уважением и намерены обратить внимание на предрассудки людей, судьбы представителей ЛГБТ в разных странах и Чехии, а также напомнить об их правах.

Официальное открытие фестиваля запланировано на вечер 8 августа на Стршелецком острове, где пройдет традиционный концерт Pride Village. Там всю неделю будет работать фестивальная деревня.

В субботу на нижней части Вацлавской площади в 11:30 начнется парад, которого участники ждали три года — из-за эпидемии коронавируса это мероприятие было отменено. Парад пройдет через площадь Республики, Староместскую площадь, улицу Парижска и Чехов мост. Затем участники шествия отправятся в Летенские сады, где на шести сценах пройдут концерты и буду размещены киоски с напитками и едой. Празднование продлится до 22:00.

Подробная программа фестиваля размещена на сайте https://festival.praguepride.com/

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