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Извращенца в пражском метро еще не поймали. В полицию обратились только две из шести жертв

Извращенца в пражском метро еще не поймали. В полицию обратились только две из шести жертв

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
09 августа
12:50
48
Ранее мы уже рассказывали об инциденте, когда неизвестный в пражском метро подсовывал камеру женщинам под юбки. Дело предала огласке блогер Анета Хрустова — когда она снимала сториз на телефон, то успела снять и часть лица мужчины.

Извращенца в пражском метро еще не поймали. В полицию обратились только две из шести жертв

Поведение мужчины так напугало ее, что она позвонила подруге, чтобы та встретила ее на автобусной остановке. После того как запись была опубликована в соцсетях, с ней связались другие женщины с подобным опытом, после чего она пошла сообщить об инциденте в полицию на Смихове, где ее допросили две женщины-полицейские. 

Они поблагодарили, что девушка нашла смелость прийти в полицию. В течение тридцати дней ей обещали сообщить письменно или по телефону, как развивается дело. 

Когда Анета разместила свою историю в социальных сетях, с ней связались другие женщины, которые, вероятно, пострадали от того же мужчины. Одна из них добавила, что с тех пор носит шорты под платьем. Другие женщины сообщили о домогательствах на Вацлавской и Староместской площадях, а также на остановке «Желивскего». 

Всего с Хрустовой связалось шесть женщин. Однако, по словам пресс-секретаря полиции Яна Данько, чтобы сообщить о случившемся в полицейский участок пришли только две из них. 

«На данный момент нам известно только о двух делах, которыми мы занимаемся по подозрению в совершении правонарушения, дело находится на стадии расследования. Этот человек еще не найден», — сказал Ян Данек.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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